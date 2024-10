Hijos de Carolina Cruz enfrentan difícil situación por la ausencia de Lincoln Palomeque en sus vidas

La presentadora contó a sus seguidores en su más reciente episodio del pódcast - crédito @famosos_col5/IG

Carolina Cruz sigue dando de qué hablar en redes sociales, después de abrir la puerta para hablar sobre la separación con Lincoln Palomeque. La presentadora de Día a Día se refirió a este episodio de su vida en el pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, entregando un primer avance de cómo les explicó a sus hijos la separación de su papá.

Sin embargo, en el tintero quedó un vacío en la historia, sobre la ausencia de Lincoln Palomeque en la vida de sus hijos, por lo que se viralizó la respuesta a esta inquietud. Inicialmente, aseguró que desde el momento en el que tomaron la decisión de llevar sus vidas por separado, dejaron en firme que la relación sería cordial por el bienestar de sus hijos Matías y Salvador.

Matías y Salvador, los hijos de la presentadora Carolina Cruz - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

En la conversación, la exreina compartió con sus seguidores cómo sus hijos han manejado la ausencia del actor cucuteño, pues conviven más tiempo con Carolina Cruz que es quien tiene la custodia. En un primer momento de la historia, aseguró que Salvador tiene un gran cariño por su padre, pues “es un amor superbonito”.

Y agregó: “Ustedes no se alcanzan a imaginar es un amor hermoso, es un amor superbonito poder verlos juntos cuando comparten, pero como no estuvo bajo el mismo techo con su papá, pues para Salva no ha sido difícil, porque es como ver siempre a su papá de la misma forma”.

Aunque algunos de sus seguidores pensaron que la relación terminó en malos términos debido a los comentarios que circularon en redes sociales sobre ciertas actitudes de la presentadora, lo cierto es que la presentadora aseguró que siempre han sido buenos amigos. Es de recordar que, Palomeque se mudó cerca de un apartamento cerca para poder compartir la mayor cantidad de tiempo junto a los menores.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se tomaron fotos juntos con sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/IG

“Su papá viene a su casa, cuando quiera puede venir aquí a la casa, cuando él quiera pueda compartir con sus hijos aquí no tenemos un horario de que solamente te los puedes llevar tal día y traerlos a tal hora, para nada, somos grandes amigos, tenemos una relación increíblemente espectacular como padres”, concluyó Cruz.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos destacaron la madurez con la que ha actuado la comunicadora a pesar de ya no sostener un romance con Palomeque. Entre los más destacados están: “Los niños definitivamente no conocen de odios ni de desamor, siempre serán un ejemplo”; “Lincoln es el mejor ejemplo de lo que no debe ser un papá ausente”; “a pesar de que los dos no se entendieron, los hijos siempre serán los más importantes”, entre otros.

Cómo le contó a sus hijos que se separaba

Carolina Cruz le contó a Matías con una tierna historia cómo se separaría de su papá - crédito @carolinacruzosorio/IG

En medio de su relato, la presentadora contó cómo consiguió contarle a sus hijos que entre sus planes estaba el separarse de su papá. Lo hizo a través de una historia que le sugirió la psicóloga que la ayudó en el proceso.

Durante el relato, Cruz le explicó a Matías que, al igual que los dinosaurios padres de la historia, ella y Palomeque seguirían siendo amigos, aunque ya no vivirían juntos como pareja: “‘Imagínate que en una familia de dinosaurios están papá y mamá, quienes se quieren mucho y se respetan, y también está el dinosaurio pequeño con su hermanito dinosaurio. Resulta que los papás dinosaurios ya no se entienden muy bien como novios o esposos, sino como amigos. Eso está pasando con tu papá y conmigo acá en casa’”, tema que el menor se quedó meditando.

La reacción de Matías fue sorprendentemente tranquila, lo que alivió a la empresaria, que temía que el proceso fuera más complicado: “Me dijo: ‘No te preocupes, mami, yo entiendo perfectamente que papá y tú sean amigos. No pasa nada, no te angusties (...) A pesar de eso él lo ha manejado muy bien y de forma tranquila, pues yo siempre he dicho que Mati es un alma vieja”.