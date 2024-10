“La palabra mágica es la concertación”: críticas del presidente del Senado a la reforma laboral del Gobierno

Efraín Cepeda ha dejado claro, en más de una oportunidad que su trabajo es debatir las leyes antes de aprobarlas - crédito www.senado.gov.co/X

Durante un conversatorio en Barranquilla organizado por la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, expresó su preocupación por la falta de discusión en torno a la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional. Cepeda destacó que la concertación es esencial para el bienestar de los colombianos y advirtió que cualquier medida que no beneficie al pueblo no será aprobada en el Congreso.

El presidente del Senado criticó la reforma laboral al considerar que no ha sido discutida adecuadamente con los sectores interesados y que no promueve la creación de nuevos empleos. “Pensar en el pueblo es generar empleos, no destruirlos”, afirmó el senador, que anticipó que será complicado que la reforma avance en el Senado si no incluye elementos que fomenten el empleo.

Aseguró que “la palabra mágica es la concertación” y que solo aprobarán “las cosas que convengan a los colombianos; las que hagan daño, no pasarán”.

“Pensar en el pueblo es generar empleos, no destruirlos, como hace esta reforma laboral. Una reforma que no incluya elementos generadores de empleo difícilmente tendrá tránsito por el Senado de la República”, sentenció Cepeda.

Además, Cepeda cuestionó la intención del Gobierno de Gustavo Petro de que el legislativo aprobara una reforma tributaria sin el debido análisis. Cepeda se refirió a los 12 billones de pesos incluidos en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025, señalando que es una falta de respeto al Congreso pretender que se apruebe una reforma tributaria sin una discusión previa.

El senador conservador enfatizó la importancia de respetar la independencia de poderes y recordó que el presupuesto debe discutirse por separado de cualquier reforma tributaria. “No puede ser que recibamos órdenes desde el Ejecutivo, ya que se debe respetar la independencia de poderes. Le dijimos que el presupuesto se discute por separado de una reforma tributaria. Es una falta de respeto al Congreso pretender que aprobemos una reforma tributaria a ciegas. En algún momento les dijimos que teníamos los votos para no aprobarla, pero como era la primera vez en la historia que algo así sucedía, no nos creyeron”, comentó Cepeda.

El Senado no es notario

Efraín Cepeda ha reafirmado en más de una oportunidad la importancia de la independencia del Legislativo frente al Gobierno, destacando que el Congreso no se limitará a ser un simple “notario” de las iniciativas del Ejecutivo. Según declaraciones recientes, Cepeda enfatizó que el Congreso no aprobará automáticamente las propuestas gubernamentales sin un análisis crítico y la búsqueda de consensos.

El líder del Senado hace hincapié en la necesidad de que las reformas propuestas por el Gobierno cuenten con el respaldo y consenso del Congreso. Cepeda ha insistido en que no se trata solo de tramitar proyectos de manera rápida, sino de asegurar que sean producto de un debate informado y participativo. En este contexto, rechaza tajantemente la idea de que el Legislativo sea un apéndice del Ejecutivo, afirmando que no aceptarán imposiciones, especialmente en lo que respecta a las reformas sociales y económicas planteadas.

“Pedí que iniciáramos las conversaciones con las bancadas y con el pueblo colombiano, nosotros lo vamos a hacer desde el Senado de la República a ver cómo avanzamos y la palabra mágica es consenso. No seremos notarios ni aceptaremos imposiciones. Eso no lo acepta el Partido Conservador ni lo acepta la mayoría del Senado”, reiteró.

Cepeda ha recordado que el Congreso es el camino adecuado para modificar leyes y la Constitución, destacando que históricamente se han realizado numerosas modificaciones constitucionales sin recurrir a una asamblea constituyente. Su enfoque está en encontrar soluciones a los problemas urgentes que enfrenta el país, como la economía, la salud y la educación, sin comprometer la estabilidad institucional.

El presidente del Senado ha dejado claro que la defensa de la institucionalidad es fundamental para garantizar que las decisiones legislativas sean fruto de acuerdos y diálogos institucionales. Además, reitera que el Congreso debe actuar con independencia y responsabilidad, asegurando que las reformas sean debatidas de manera exhaustiva y que reflejen un consenso amplio.