Hermano de Darío Gómez habló de la dificultades que ha tenido en la música por culpa del ‘Rey del despecho’: “La sombra de él era aplastante”

Nelson Gómez reveló cómo su carrera de 30 años se vio afectada por la de su hermano - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

El cantante y compositor del género popular Darío Gómez murió el 26 de julio de 2022 en la Clínica La Américas de Medellín.

El intérprete de Nadie es eterno en el mundo falleció a los 71 años, por un infarto y dejó a sus fanáticos en un luto y una gran tristeza.

Su carrera musical tuvo tanto éxito que fue nombrado como el Rey del Despecho; sin embargo, a Nelson Gómez, hermano del artista, no le fue igual. Nelson tiene más de 30 años de vida artística, pero reveló en una entrevista con la revista Vea que no ha sido fácil puesto que ha estado bajo la sombra de Darío.

Nelson Gómez reveló los desafíos profesionales que enfrentó en su carrera - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

Para Nelson fue difícil enfrentarse a las criticas y comparaciones en su carrera: “Yo iba muy bien, pero desafortunadamente con tantas cosas hubo un momento en que sentí deseos de salirme de la música, ya como que no daba más, esa impotencia de saber que la sombra de mi hermano no era una sombra buena, sino una sombra aplastante, que se va todo a pique”, indicó el cantante.

Asimismo, Gómez reveló al medio citado que Olga Lucía Arcila, exesposa de su hermano, sería la culpable de que su carrera no despegara.

“Para mí lo más duro y que me ha llevado a muchas cosas de dolor y sufrimiento es llegar a una emisora y saber que me van a atender muy bien, pero estando mi hermano vivo no podía sonar por orden de esta señora y Darío avalaba todo eso, me ha dolido todo eso y me ha perjudicado todo eso... Mi hermano en su dominio que tenía hacía todo lo que dijera Olga. Me decía que no peleara con ella porque después no podía ayudarme”.

Nelson siempre se sintió opacado por la fama de su hermano Darío - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

Aunque el intérprete de Un amigo en la barra y No valió quererla se siente feliz por los logros que ha alcanzado por más de tres décadas, a pesar de los tropiezos que ha tenido en el camino: “Estoy muy satisfecho, a pesar de tantos truncamientos en mi carrera y de no poder estar en muchos programas de televisión por situaciones ajenas”.

Este fue el último mensaje que envió Darío Gómez a sus familiares

Nelson Gómez, hermano del fallecido cantante colombiano Darío Gómez, compartió un emotivo audio que el artista envió a su familia poco antes de su muerte. En este mensaje, el cantante expresó su amor incondicional hacia sus seres queridos, desmintiendo rumores de conflictos familiares. Darío Gómez, conocido como ‘El rey del despecho’, dejó un legado imborrable en la música popular colombiana, siendo una figura emblemática del género en el país y América Latina.

“Los amo hasta más allá del sol, hasta más allá que el cielo. Los amo. Dios me los bendiga, los quiero a todos. Hágamele llegar este mensaje a todos mis hermanitos. Los quiero, los amo con toda mi alma. Yo estoy rezando por Elva, le doy gracias a Dios porque él es el único que manda en cada uno de nosotros, que sea lo que Dios quiera siempre”, dice Darío en el audio.

El amor incondicional de un artista colombiano hacia su familia fue expresado en un audio grabado poco antes de su fallecimiento - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

Darío Gómez, que falleció el 26 de julio de 2022, fue un destacado cantante y compositor antioqueño. Su carrera estuvo marcada por éxitos como Nadie es eterno, Mi renuncia y Sobreviviré, entre otros. Su partida dejó un profundo vacío en el corazón de sus seguidores y seres queridos, quienes aún recuerdan su contribución al mundo de la música.

Nacido en una familia humilde en San Jerónimo, Antioquia, Darío Gómez fue uno de los trece hijos de una pareja campesina. A lo largo de su vida, se casó con Martha Nubia y posteriormente con Olga Cecilia Arcila, con quienes tuvo seis hijos: Luz Dary, Kelly Johana, Lady Catalina, Walter de Jesús, Jorge Armando y Wilmar Humberto. A pesar de las tensiones que a veces surgieron entre su vida familiar y su carrera artística, debido a sus constantes giras y compromisos, Gómez siempre destacó la importancia de la familia en su vida y obra.

El impacto de Darío Gómez en la música popular colombiana fue importante, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Su música, cargada de emociones y experiencias personales, conectó profundamente con el público, consolidándolo como una figura icónica del género.