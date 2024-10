Gustavo Petro se metió en la pelea entre la profesora china y el concejal Daniel Briceño: “Típico de las extremas derechas: negar las ciencias”

El presidente Petro expresó su descontento tras las críticas del concejal Briceño hacia la profesora china Zhang - crédito Colprensa

El 25 de septiembre, una encuesta realizada por Datexco para La W reveló una disminución en la aprobación del presidente colombiano Gustavo Petro.

Esta información fue cuestionada por la profesora Hanwen Zhang, doctora en estadística, quien utilizó un programa para criticar la metodología y los resultados del sondeo. La reacción de Zhang generó una respuesta del presidente Petro, quien defendió su análisis y criticó al concejal Daniel Briceño por sus comentarios en contra de la académica, en los que el cabildante indicaba que la académica ha tenido contratos por casi doscientos millones con el actual gobierno.

Por ese motivo, el presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, expresó su descontento con Briceño, afirmando que el concejal se molestó porque una experta en estadística revisó públicamente las encuestas de los medios y encontró errores significativos. Petro señaló que esta actitud es típica de las “extremas derechas”, que según él, tienden a negar la ciencia.

“Al concejal Briceño le disgustó que una doctora en estadística de manera pública, examinara las encuestas de los medios, y encontrará sus protuberantes yerros. Es típico de las extremas derechas: negar las ciencias”, expresó el mandatario.

La controversia se originó cuando la encuesta de Datexco indicó una nueva caída en la aprobación del presidente, lo que llevó a la profesora Zhang a cuestionar la validez de los resultados. Zhang, de origen chino, utilizó herramientas estadísticas para analizar el sondeo y expresó críticas sobre la forma en que se presentaron los datos.

El concejal Briceño, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Petro, no tardó en manifestar su desacuerdo con las observaciones de Zhang, afirmando que además ella tuvo contratos en el último año con la actual administración por un valor de $192.066.667 “y que no hiciera el análisis de los miles de millones de pesos que usted derrocha en encuestas con el CNC”.

Pero la respuesta de Petro no se hizo esperar. Allí el mandatario defendió el derecho de los académicos a examinar y cuestionar los métodos utilizados en las encuestas, subrayando la importancia de la ciencia en el análisis de datos, afirmando que “Es típico de las extremas derechas: negar las ciencias”.

Sin embargo la discusión entre la doctora en estadística y el concejal Briceño no terminaría ahí, ya que el cabildante le respondió al presidente Petro a través de la misma red social, indicando que él no cuestionaba los métodos usados por la académica, sino por no reconocer que tiene millonarios contratos con el actual gobierno.

“Presidente lo que cuestiono es que la profesora no dijera públicamente que ha recibido de su gobierno Petro en el último año por $192.066.667 en contratos en el último año y que no hiciera el análisis de los miles de millones de pesos que usted derrocha en encuestas con el CNC”, indicó el concejal en Bogotá, Daniel Briceño.

Ante este comentario, nuevamente la profesora Hanwen Shang volvió a contestarle a Briceño diciendo que ella no tenía que “rendir cuenta” por los análisis que ella realizaba.

“A ver, Daniel, ya que dices que tu cuestionamiento es hacia mí, yo ya te respondí. Esperaba una respuesta tuya pero nada.... Si fuiste capaz de boletearme en tu X, por qué no es capaz ahora de responder ? Ah, por cierto, yo no tengo que rendir cuenta a nadie sobre qué análisis hago o no hago. O te tengo que pedir permiso para opinar sobre la fachaqueta? Abajo está el link de lo que te respondí. Suerte”, respondió la estadista.

La estadista afirmó a través de una publicación que sí le había respondido a Briceño por sus cuestionamientos y que no tenía que pedir permiso sobre los que ella hacía o dejaba de hacer.

Aunque el concejal Daniel Briceño no volvió a contestarle a la docente, el presidente Petro sí volvió a poner el dedo en la llaga, explicando que ella no lo asesoró para analizar la encuesta de Datexco, pero que sí estuvo interesado por las clases virtuales que recibió de ella en una universidad.

“Que la W afirme que esta doctora en estadística me asesoró para analizar la encuesta que publicó Datexco, es una mentira. Como muchos de sus seguidores asistí a su clase virtual sobre estadística, hice tres semestres en mi universidad, y me interesó sobre manera, porque enseñaba estadística teniendo como base, los monumentales errores estadísticos de la firma Datexco”, publicó el presidente Petro en su cuenta de X.

Mientras que el concejal Daniel Briceño busca respuestas en los contratos de la profesora china Hanwen Zhang, ella le responde con contundencia y el mandatario colombiano la respalda con sus publicaciones en X indicando que nunca la contrató para desvirtuar las encuestas hechas por la firma Datexco.