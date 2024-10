Luly Bossa confesó detalles de sus relaciones y por qué se volvió desconfiada: ”Venían y me usaban

Luly Bossa contó que, para cuidarse, se centra en hacer ejercicio y entrenar duro - crédito @lulybossa1/Instagram

La reconocida actriz Luly Bossa atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su hijo Ángelo Bossa el 9 de marzo de 2024, que padeció una enfermedad degenerativa que afectó gravemente su movilidad y que implicó una atención casi absoluta por parte de su madre. La afección que complicó su salud es distrofia muscular de Duchenne, que debilita los músculos del cuerpo.

Los cuidados de su hijo fueron demandantes y requirieron del apoyo completo de la actriz, reconocida por su trabajo en producciones como Las muñecas de la mafia 2 y Enfermeras, por lo que su vida social se vio reducida. Según detalló en el programa La Red de Caracol Televisión, no solía salir mucho de su casa debido a sus responsabilidades como madre de un joven con graves problemas de salud.

No obstante, aclaró que tampoco estaba buscando tener esos espacios. “Yo estaba superdedicada a Ángelo y yo no salía para ninguna parte, no me interesaba, era el paquete completo”, contó la reconocida actriz.

La actriz Luly Bossa confesó que el hecho de cuidar a su hijo Ángelo, ya fallecido, implicó una gran inversión de su tiempo - crédito @lulybossa1 / Instagram

Además, confesó que sus relaciones sentimentales no han sido del todo buenas; dio con hombres que no la valoraron y que quisieron utilizarla en vez de fomentar con ella un noviazgo sano y basado en el amor. Por eso, empezó a tener cierta desconfianza con el tema.

“Yo me volví muy desconfiada, porque las relaciones que yo atraía los manes, venían y me usaban, entonces uno para qué se mete en eso”, explicó Bossa.

En 2021 ya había hablado un poco sobre su vida amorosa, sorprendiendo a sus seguidores con la revelación de cuánto tiempo llevaba sin tener una relación sentimental. Para entonces, llevaba más de una década soltera y, según detalló, su última pareja terminó decepcionándola.

En su momento, Luly Bossa confesó que llevaba muchos años sin tener relaciones sexuales - crédito @lulybossa1/Instagram

“Mi última relación fue en 2008, que fue mi último noviazgo, pero me enteré de cosas horribles, entonces yo preferí abrirme del parche. Hice un alto, Ángelo me empezó a absorber, pero fue una decisión que tomé”, dijo. Asimismo, habló sin tapujos de su sexualidad, indicando que llevaba muchos años sin tener relaciones sexuales con una persona: “Tengo años sin tirar”, aseguró.

Así las cosas, en conversación con La Red, la actriz aclaró que, a pesar de las dificultades que afrontó en anteriores noviazgos y de la manera en que la afectaron, no está cerrada a la idea de encontrar el amor. “Estoy sola porque no apareció, pero no es que yo no quiera. Me parece bacanísimo tener una relación con alguien, no para competir, sino alguien a quien yo pueda admirar, alguien a quien yo le pueda aprender. Además, hay preconcepciones de lo que yo he sido y de lo que soy. No sé, entonces, como que ajá”, confesó.

Luly Bossa y su explantación de prótesis mamarias

Luly Bossa aseguró que le gustaría volver a tener los senos un poco más grandes - crédito @lulybossa1/Instagram

Varios meses después del fallecimiento de su hijo, la actriz se sometió a un proceso quirúrgico de explantación de prótesis mamarias, de la cual se recupera. Sin embargo, en el programa, aseguró que no está contenta con el resultado. “Estoy plana, con un beso en cada lado”, aseguró entre risas.

Por eso, en diciembre tomará decisiones con respecto a lo que quiere para su cuerpo, y no descarta volver a someterse a una cirugía con el fin de ponerse unos nuevos implantes. “Yo lo que quiero es que estén bien, o sea, chiquitas, yo no tengo ningún rollo con que sean chiquitas, pero que estén bien puestas”, precisó.

Por ahora, su salud es su prioridad y la cuida ejercitándose y fortaleciendo su cuerpo. Por eso, sus entrenamientos suelen ser demandantes. “Yo soy adicta al ejercicio. Mis entrenos son duros. Entonces, digamos que a mí el ejercicio me salva muchísimo”, detalló.