Dagoberto Quiroga, exsuperintendente de Servicios Públicos, asegura que hay “una valoración errónea” en la investigación a la campaña presidencial de Petro

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos - crédito @Superservicios/X

En la mañana de este jueves 3 de octubre, el exsuperintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga durante este Gobienro, acudió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que rindió testimonio frente a la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro, por posibles irregularidades en la financiación de la misma.

Tras la audiencia privada en el Congreso, el exfuncionario del Gobierno Petro aseguró que el caso afronta varias imprecisiones, ya que para el exfuncionario se están mezclando los gastos de campaña con los pagos en los eventos realizados durante las elecciones presidenciales, ocurridas el pasado 19 de junio de 2022.

“Si la investigación que se adelantan es sobre la superación de los topes de campaña, teniendo en cuenta lo que invirtió el partido el día de las elecciones, para la vigilancia, entonces sí hay un error en la apreciación, tal como se lo dijimos también al Consejo Nacional Electoral”, expresó Quiroga en declaraciones a los medios de comunicación.

También, el exsuperintendente sostuvo que durante el encuentro con los congresistas adscritos a dicha corporación que, “para valorar los gastos en campaña, no pueden ser tenidos en cuenta para valorar aquellos gastos que se realizaron en un día que no son de campaña”, y aseguró que “se está haciendo una valoración errónea” frente a la investigación contra el primer mandatario nacional.

“Errónea en el sentido de qué son gastos de campaña y de qué son gastos el día de las elecciones, y eso no se puede sumar (...) creo que lo que se ha visto en el CNE es que están sumando las dos cosas, aun sabiendo que son dos cuestiones diferentes, porque el partido tiene una autoridad importante, y la campaña tenía una gerencia, y cada uno tiene la competencia que le corresponde. Entonces, lo que siempre he manifestado es que los recursos no se pueden sumar”, añadió.