Abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicarán una acción de tutela para “proteger sus derechos”

La defensa considera que se le fueron negados sus derechos procesales - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El próximo jueves 3 de octubre, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicará una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de que se le protejan sus derechos procesales. Los abogados consideran que estos le fueron vulnerados luego de la decisión de la jueza, que no le permitió evaluar las pruebas extraídas de los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve.

De acuerdo con Jaime Granados, abogado de Uribe, las decisiones que se han tomado en este caso han sido irregulares, pues al exmandatario se le han negado sus derechos al debido proceso y defensa “que tienen absolutamente todos los colombianos”.

“Se le trata como al peor delincuente. A una persona que ha violado, que ha asesinado, que ha hecho de todo se le respetan más los derechos que a Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene sentido, es un irrespeto y yo creo que muchos colombianos deben sentirse muy mal al ver cómo tratan a una persona que lo único que ha hecho es servirle al país”, confirmó.

Juan Guillermo Monsalve durante interrogatorio en audiencia contra el abogado Diego Cadena - crédito captura de pantalla

Granados aseguró que el Estado Social de Derecho posee los recursos necesarios para reclamar la protección de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados, como según ellos estaría ocurriendo con el expresidente.

“Se le han afectado de una manera grave sus garantías. ¿Puede ser reparable? Sí. Pero solamente con la resolución de la acción de tutela”, resaltó el abogado defensor, quien no entiende la situación que vive Uribe.

En medio de una rueda de prensa, el abogado pidió confirmar si se presentó alguna manipulación o alteración de las pruebas de Monsalve. Además, señaló que el proceso inició como consecuencia de las declaraciones que entregó, en donde denunció las presuntas intimidaciones que recibió para cambiar su versión a favor de Uribe.

“Siempre he dicho que Monsalve no es testigo de nada, yo tuve la oportunidad de contrainterrogarlo hace doce años y dijo que no le constaba nada de Álvaro Uribe. Para mí, no aporta nada”, añadió Granados.

La defensa de Álvaro Uribe Vélez había pedido suspender la diligencia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El abogado subrayó que “ya tenemos un antecedente que unos elementos de prueba relacionados con esta persona, es decir, Juan Guillermo Monsalve, fueron adulterados, no es especulativo. Lo tenemos corroborado y ya lo compartimos con la Fiscalía”. Por ende, sería clave verificar si la copia que se entregó a la Fiscalía General de la Nación fue alterada, borrando información de estos dispositivos.

La jueza del caso rechazó el pedido de aplazar la audiencia, debido a que indicó que la defensa del expresidente ya obtuvo todo el material probatorio de la copia entregada al ente acusador el 12 de septiembre de 2024.

“Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor, podría también entonces el despacho asegurar que la defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía. Que esa copia espejo no corresponda, entonces, con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia”, insistió el jurista.

De acuerdo con el documento presentado, el tiempo solicitado no tenía como finalidad comprometer la celeridad del proceso - crédito @VMMAbogados/X

Por su parte, la jueza manifestó que “en manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”.

Ante esto, el abogado Jaime Granados se retiró de la diligencia sobre las 9:40 a. m. Por su parte, el exmandatario abandonó la audiencia a las 2:20 p. m. Insistieron que el material probatorio que llegó de la Corte Suprema de Justicia lo obtuvieron, en completo, hasta el lunes 30 de septiembre. “Solamente el lunes de esta semana, al filo de las 6:00 p. m., acabaron de entregar los dispositivos o de permitir que la defensa tuviera acceso a ello. La evaluación de esos dispositivos toma tiempo. Por eso, se le pidió a la señora jueza ese plazo”, señaló Uribe.