Iván Duque salió en defensa de Álvaro Uribe por el proceso penal en su contra: “Su inocencia no tiene discusión”

El expresidente Iván Duque aseguró que Álvaro Uribe ha sido víctima de difamaciones - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE y Mariano Vimos/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe se enfrenta a un proceso penal por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ya se están llevando a cabo las audiencias preparatorias de juicio, en las que el exmandatario ha denunciado presuntas violaciones al debido proceso e impedimentos para que su defensa prepare adecuadamente su estrategia.

Una de las diligencias se desarrolló el 2 de octubre de 2024, en la que el exfuncionario se pronunció indicando que el proceso está “adversariado”, porque no se le permitió examinar con detenimiento algunas pruebas a las que sus abogados pudieron acceder hace poco tiempo. “A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba”, precisó el expresidente durante la audiencia, antes de retirarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante el avance del proceso penal y las diversas denuncias que ha hecho Uribe, el expresidente Iván Duque Márquez salió en su defensa, asegurando que el procesado, en todo momento, ha podido demostrar su “honorabilidad” y su actuar conforme a la ley. Además, afirmó que ha sido víctima de montajes, difamaciones y ataques de todo tipo, que ahora lo tienen a poco tiempo de enfrentar un juicio.

“Su inocencia no tiene discusión y las instancias procesales deben permitir que su defensa se ejerza sin restricciones. Mi solidaridad y respaldo se unen a las voces de millones de colombianos que le agradecemos su servicio a la patria”, añadió.

En desarrollo...