Congresistas Miranda y Pizarro agarradas por reforma laboral: “A mí tampoco me financiaron personas que ahora trabajan con el Estado”

La congresista Katherine Miranda recordó que las mujeres ganaron su curul en el Congreso de manera limpia - crédito captura de pantalla Plenaria Cámara de Representantes

Durante el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes, se vivió un fuerte enfrentamiento entre tres congresistas: Katherine Miranda y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico.

La discusión surgió luego de que Miranda expresara su descontento por la supuesta falta de espacio para que los representantes de la oposición e independientes presentaran sus argumentos, acusando al Pacto Histórico de intentar censurarlos.

Miranda no ocultó su indignación y afirmó que “nosotros llegamos con votos, no en una lista cerrada ni en un paquetico de papas. Tenemos el derecho de hablar cuando queramos, y no nos van a irrespetar”.

Estas declaraciones hicieron que María del Mar Pizarro se sintiera directamente aludida. Pizarro defendió la legitimidad de la lista cerrada del Pacto Histórico, recordando que obtuvo casi un millón de votos en las elecciones. Además, aprovechó para lanzar una crítica velada, señalando que su curul no estaba vinculada a intereses particulares: “A mí tampoco me financiaron personas que ahora trabajan con el Estado”.

La discusión se intensificó cuando intervino Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, quien trajo a colación el escándalo que involucra a David Racero, del Pacto Histórico. Racero enfrenta denuncias de haber solicitado parte de los salarios de su equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo para su propio beneficio.

Juvinao fue tajante al señalar: “Aquí todos sabemos que ustedes están haciendo politiquería con el Sena, el Icetex, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, añadiendo que incluso la madre de un representante del Pacto Histórico habría conseguido contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Este enfrentamiento refleja el clima de tensión que rodea las discusiones sobre la reforma laboral y las acusaciones de presunta corrupción.

Las denuncias sobre las aparentes irregularidades de Racero ya han llegado a la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que anunció la apertura de una investigación preliminar contra el congresista.