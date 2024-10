The Mills abrirá uno de los conciertos más esperados de noviembre en el Movistar Arena

Mientras la agenda de conciertos en Colombia se prepara para tres meses cargados de presentaciones de artistas nacionales como Feid o Blessd, y extranjeros como Paul McCartney, The Smashing Pumpkins, Slipknot, Iron Maiden o Aventura, se conoció una novedad importante frente a uno de los shows que más llama la atención en la programación.

Se trata de la presentación que brindará la legendaria agrupación norteamericana Toto, el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena. La banda liderada por Steve Lukather, responsable de éxitos como Africa, Hold the Line y Rosanna, en la que será la segunda vez que visitan el país, desde que se presentaron en el Downtown Majestic de Bogotá en 2007, durante el Falling In Between Tour.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las últimas horas, Fenix Entertainment, una de las productoras involucradas en dicho evento, confirmó que la apertura correrá por cuenta de la banda bogotana The Mills, que por estos días se encuentra inmersa en la promoción de su más reciente álbum de estudio, El Amor Es Fácil, Las Relaciones No.

Toto, la legendaría banda de inicios de los 80, se presentará el 18 de noviembre en el Movistar Arena, y The Mills serán sus teloneros - crédito @totothemselves/Instagram

De acuerdo con la información aportada por el Movistar Arena, la apertura de puertas para el día del concierto será a las 5:00 p. m., mientras que Toto subirá al escenario a partir de las 9:00 p. m., por lo que se espera que The Mills se presente a partir de las 7:00 p. m. interpretando clásicos como Amor Depredador, Guadalupe, o Abran Fuego para animar la noche previo a la presentación de los norteamericanos.

Las entradas para esta presentación pueden adquirirse a través de Tu Boleta. Actualmente, se pueden adquirir en Etapa 2, con precios que van entre los 250.000 y los 650.000 pesos, a los que se les debe sumar el valor del servicio. Se permite el ingreso a menores de edad desde los 10 años en adelante, siempre en compañía de un adulto responsable.

The Mills contó lo que hay detrás de las letras de su nuevo álbum

The Mills viene promocionando su más reciente álbum de estudio, 'El amor es fácil, las relaciones no' - crédito cortesía @fenixentertainment/Instagram

En conversación con Infobae Colombia, el vocalista Álvaro Charry – conocido como Bako – y el teclista Diego Cáceres se refirieron al proceso de grabación de El Amor Es Fácil, Las Relaciones No. Este trabajo marcó un distanciamiento frente a su estilo pop-rock con tendencia a priorizar el sonido de la guitarra, favoreciendo más el uso de teclados y unas composiciones más íntimas. “me gustan mucho las canciones en las que lo importante no es que esté la guitarra superdistorsionada, sino que haya una historia muy bonita en la canción y te la pueden contar”, reflexionó Cáceres al respecto.

“Es como una película sonora porque es como si fueran diferentes escenas de una misma película que están hiladas, desde el primer acto, que es conocer a alguien hasta el acto siete, que es superar la tusa por ese alguien”, comentó Bako. “En el álbum está cada etapa, la conquista, me enamoro, nos enamoramos, estamos llevados, luego las cosas empiezan como a fallar, a temblar, luego nos dejamos y quedamos vueltos mierda y en la siete ya es ‘salí adelante y vuelvo a empezar’”.

El cantante confirmó que el concepto se originó durante la terapia de pareja que tomó con su esposa tiempo atrás, y fue justamente un comentario del especialista a cargo de su caso el que inspiró el título de esta producción. “Yo hice terapia de pareja hace muchos años, que la recomiendo mucho, y el terapista me dijo dos frases brutales: ‘Lo que pasa es que las relaciones son fáciles, el amor no’ y en ese momento él me perdió porque él me seguía hablando y yo era: ‘Eso puede ser una canción’”.