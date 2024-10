Petro confirmó que México se apartó de las discusiones sobre Venezuela: “Mantendrán su postura de no intervención”

El presidente Gustavo Petro confirmó que México no colaboraría de forma activa en las discusiones para afrontar la crisis política en Venezuela - crédito Presidencia

Este martes 1 de octubre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sucesora del saliente jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Antes del evento, Petro habló sobre el futuro de la crisis política que atraviesa Venezuela, luego de que el 28 de julio de 2024 el dictador Nicolás Maduro se mantuviera en el poder en unos resultados disputados por la oposición. Para mediar y construir una salida pacífica, los gobiernos de México, Colombia y Brasil solicitaron al Consejo nacional Electoral publicar los datos de las elecciones presidenciales.

De esta operación conjunta, AMLO se había apartado, pero “estamos tratando de juntar el esfuerzo para tratar de dar una salida a Venezuela, de tipo político y pacífico, en ese esfuerzo estamos”, señaló Petro. A propósito, dijo que esperaba que la nueva presidenta de este país tomara un rol más activo.

Sin embargo, luego de la investidura de Sheinbaum, el primer mandatario colombiano se reunió con su homóloga, que, al parecer, le trasladó su intención de mantener la línea de su predecesor y no participar en los diálogos con Maduro para devolver la democracia a Venezuela.

En ese sentido, Petro aseguró que México se mantendrá al margen de los esfuerzos negociadores con Venezuela. “México mantendrá su postura de no intervención en ningún asunto, lo veo más en la posición de apartarse de la discusión”, indicó en rueda de prensa.

Gustavo Petro aseguró que Claudia Sheinbaum le dijo que México no participará en las discusiones con Nicolás Maduro - crédito Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Ante la posición de Sheinbaum, el eje progresista conformado por los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro, deberán determinar cuál será su hoja de ruta para continuar su intervención en la crisis política derivada de los polémicos comicios presidenciales en Venezuela. Se espera que los jefes de Estado de Brasil y Colombia, que han sido interlocutores del chavismo en el ámbito internacional, se reúnan para discutir qué hacer con respeto al país liderado por Nicolás Maduro y si todavía existe la posibilidad de encontrar una salida pacífica.

Petro y Lula, tajantes con su posición sobre Venezuela

El 23 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la “Cumbre del futuro” en la Sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EE. UU.. Durante su intervención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre su posición con respecto a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro, de manera ilícita.

Para el primer mandatario, los comicios celebrados el 28 de julio de 2024 serán reconocidos si el gobierno dictatorial de Maduro y el Consejo Nacional Electoral dan a conocer las actas de votación.

Petro y Lula aseguraron que no reconocerán la elección de Nicolás Maduro hasta que no muestren las actas del CNE - crédito: AFP

“Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento”, afirmó en una entrevista con CNN. Igualmente, se refirió a los esfuerzos que realizaron países como Colombia o México para garantizar elecciones libres, cosa que no terminó pasando.

“Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres no ocurrió”, agregó.

El presidente Petro también reconoció que el vecino país está en medio de una encrucijada. “Estamos entrampados en lo que sigue porque tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el Gobierno. Dos posiciones que están absolutamente polarizadas y distanciadas”, afirmó el primer mandatario en sus declaraciones al citado medio.

Por otro lado, reafirmó la intención que tienen Colombia y Brasil para buscar acercamientos con el régimen de Maduro y llegar a consensos con los sectores de oposición para superar esta crisis.