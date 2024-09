Gobierno de Gustavo Petro insiste en la reforma laboral: buscará pasar a su tercer debate en el Congreso de la República

El 30 de septiembre se llevó a cabo el segundo debate de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La Cámara de Representantes retomó este lunes 30 de septiembre a la una de la tarde el segundo debate de la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente de la República Gustavo Petro.

Pese a los múltiples impedimentos presentados por diversos congresistas, la corporación ha logrado avanzar en las discusiones previas. El Ejecutivo tiene hasta junio de 2025 para sacar adelante esta iniciativa que deberá sortear todos los debates reglamentarios.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia mayoritaria de los partidos de gobierno para la reforma laboral, luego de exponer y negar la ponencia de archivo presentada por la oposición.

Con este respaldo, el proyecto del presidente Gustavo Petro logra superar un nuevo escollo en su trámite legislativo, en medio de candentes discusiones entre las distintas bancadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras dar luz verde a iniciar la discusión del articulado de la reforma laboral la corporación no logró avanzar en ese proceso y tuvo que aplazarlo hasta el inicio de esta semana, el 30 de septiembre.

En cuanto a los cambios que la iniciativa quiere aplicar, la ponencia de reforma laboral de los partidos de gobierno contempla modificaciones relevantes en los horarios. Una de las propuestas centrales es cambiar el inicio de la jornada nocturna de las 9:00 p.m. a las 7:00 p.m., mientras que la jornada diurna abarcaría desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Otro punto clave es que, de aprobarse el proyecto, el pago de horas extras y dominicales tendría una base del 100% sobre el salario regular, lo que representa un cambio significativo respecto al esquema actual.

Tras dar luz verde a iniciar la discusión del articulado de la reforma laboral la corporación no logró avanzar en ese proceso y tuvo que aplazarlo hasta el inicio de esta semana, el 30 de septiembre - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El proyecto de reforma laboral también aborda la situación de los trabajadores de plataformas digitales como Uber o Rappi. De ser aprobada la iniciativa, estas empresas estarían obligadas a brindar aseguramiento social a quienes prestan sus servicios a través de estas aplicaciones. Además, la propuesta busca que los contratos de obra o labor y los contratos a término fijo se conviertan obligatoriamente en contratos a término indefinido, en caso de que superen los tres años consecutivos de vigencia.

El proyecto propuesto por el Gobierno incluye una ampliación de la licencia de paternidad a 12 semanas, entre otros puntos relevantes. Esta iniciativa ya superó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y ahora deberá sortear el segundo debate en la plenaria de esa corporación. De lograr ser aprobada allí, pasaría a un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y, posteriormente, a la plenaria de esa cámara alta.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuando la iniciativa fue aprobada en segundo debate comentó que el gobierno es defensor del diálogo social y del proceso de concertación laboral, principios fundamentales de la carta de la OIT, de la cual Colombia es fundadora y comparte sus postulados esenciales.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuando la iniciativa fue aprobada en segundo debate comentó que el gobierno es defensor del diálogo social y del proceso de concertación laboral - crédito ministerio del Trabajo

Además también comentó en aquella oportunidad lo siguiente: “Quiero decirles que el decreto del trabajo digno y decente ya está. Hemos desarrollado el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con eso vamos a poder, seguramente, dotar a este país de políticas públicas que nos garantizan un trabajo digno y decente, con empresas sólidas, potentes, consolidadas, pero sin precarización laboral”.

No obstante, recientemente Mario Hernández, creador y dueño de la reconocida marca de bolsos y maletines que lleva su nombre, criticó fuertemente la reforma laboral y al presidente Gustavo Petro. Según Hernández, la iniciativa solo logrará reducir el empleo en Colombia debido al encarecimiento que supondría la contratación de nuevos colaboradores.

En una entrevista concedida a el periódico El Tiempo, el empresario afirmó que el presidente Petro está ilusionando a los trabajadores del país con promesas engañosas. Aunque la reforma podría mejorar sus condiciones laborales, será más complicado conseguir empleo debido a la reticencia de las empresas a crear nuevas vacantes.

“Parece como si el Presidente estuviera en campaña. Los empleados creen que los están favoreciendo y no es cierto. Lo que estamos haciendo es un país menos competitivo. Si se da cuenta, no competimos, trabajamos menos. Mire lo que pasó en Argentina, se acabó la industria con los sindicatos. Yo creo que tenemos un per cápita de 6.000 dólares únicamente, y con 6.000 dólares no hacemos nada. Los políticos no han generado un empleo; no saben cómo”, comentó Hernández.

Mario Hernández, creador y dueño de la reconocida marca de bolsos y maletines que lleva su nombre, criticó fuertemente la reforma laboral y al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa