Fico Gutiérrez lanzó dura advertencia al Medellín y a Nacional: si no mejoran la seguridad “yo no les presto el estadio”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que no prestará el Atanasio Girardot si no se mejoran las condiciones de seguridad - crédito Colprensa

Después de los fuertes enfrentamientos que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot entre hinchas del Atlético Nacional y Junior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una dura advertencia a los equipos de la ciudad antes de volver a prestar el escenario deportivo.

Aunque el mandatario ha rechazado el bochornoso incidente que dejó 25 personas heridas el pasado 26 de septiembre, volvió a referirse el tema para exigir a los equipos de la Liga Betplay mejorar sus protocolos de seguridad y evitar el ingreso de armas blancas y elementos prohibidos durante los encuentros deportivos.

“Si los equipos no asumen la responsabilidad para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas, y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas”, comentó Fico Gutiérrez.

Sin embargo, aunque la capital de Antioquia fue noticia durante el fin de semana por los fuertes enfrentamientos entre Verdolagas y Tiburones, Gutiérrez señaló que la violencia en los escenarios deportivos no es un tema exclusivo de Medellín, por lo que pidió un encuentro con los alcaldes de las principales ciudades del país y los presidentes de los equipos deportivos.

Los disturbios entre hinchas de Nacional y Junior dejaron un saldo de 25 personas heridas - crédito red social X

“Este problema también lo tiene Galán en Bogotá; lo tiene Alejandro Éder en Cali, lo tiene también Beltrán en Bucaramanga; todos lo tenemos. Nos tenemos que sentar a hablar con la Dimayor también, con los presidentes de los equipos, con la Policía”, comentó el alcalde de Medellín.

Además, anunció que en los próximos días adelantará un encuentro con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para encontrar una solución definitiva a los problemas de seguridad que se presentan en los estadios del país.

La respuesta del presidente Gustavo Petro a Fico Gutiérrez

Apenas unos minutos después de que se conocieran las declaraciones del alcalde de Medellín, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de la red X para criticar la polémica decisión de Gutiérrez que, en últimas, limitaría la posibilidad a los hinchas y a los equipos paisas para acceder al principal escenario deportivo de la ciudad: el Atanasio Girardot.

Según comentó el jefe de Estado, la violencia en los estadios del país y, especialmente, en la capital de Antioquia, se estaría dando como una consecuencia de la falta de implementación de las políticas de paz que el mandatario ha querido extender por todo el territorio nacional.

El presidente le respondió a Fico Gutiérrez por amenaza de no prestar el estadio Atanasio Girardot - crédito red social X

“La calentura no está en las sábanas. Los fracasos de muchos jóvenes en sus vidas y barrios hacen que vean en el fútbol su espacio y lo defienden con violencia. Una política de paz en el Valle de Aburra, en cierta forma inédita, debe comenzar”, comentó Petro.

Entretanto, el alcalde de Medellín insiste que quienes protagonizaron los disturbios en el Atanasio Girardot no son hinchas fieles, sino que se consideran como criminales que deben responder ante la justicia por le uso de armas blancas y agresión a otros hinchas.

“No son hinchas, son criminales. Ayúdanos a identificarlos. Estos son algunos de los responsables de la violencia generada ayer en el estadio en Medellín durante el partido de Nacional vs Junior. Deben ser individualizados y judicializados por intimidación, amenaza y algunos por tentativa de homicidio”, sostuvo el alcalde de Medellín en su cuenta de X.

Debido a una riña entre parcialidades, se detuvo el encuentro porque varias personas debieron correr para protegerse - crédito @juanchoserrano_/X

Además, Federico Gutiérrez solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los protagonistas de los desmanes, quienes fueron captados por cámaras de seguridad portando armas blancas y atacando a otros asistentes. Las imágenes muestran a varios hombres vestidos con prendas alusivas a Atlético Nacional y también con camisetas de Junior.

Los delitos imputados a estas personas, que incluyen intimidación, amenaza y tentativa de homicidio, podrían conllevar penas de entre cuatro y nueve años de cárcel, por lo que las autoridades buscan individualizarlos y llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos.

El alcalde de Medellín también implementó varias sanciones. El estadio Atanasio Girardot estará cerrado al público durante dos fechas, y la tribuna norte permanecerá clausurada por cuatro fechas adicionales. Además, se prohibirá el ingreso de banderas y parafernalia durante los partidos, y se ha decretado el “cierre de fronteras”, lo que implica que no se permitirá la entrada de hinchadas visitantes en el estadio hasta diciembre de 2025.