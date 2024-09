El ex futbolista de la Selección Colombia Tressor Moreno lanza fuertes críticas contra los directivos del Deportivo Independiente Medellín: “Yo no me gano nada. Me vale huevo y medio”

Malher Tressor Moreno, reconocido exfutbolista colombiano, se desató repartiendo insultos a diestra y siniestra contra los actuales directivos de Deportivo Independiente Medellín de los que dijo no tienen ni idea de fútbol por lo que hacen con el club - crédito FCF

Malher Tressor Moreno, célebre exfutbolista colombiano, ha levantado una polvareda en el mundo del fútbol tras repartir insultos y críticas severas contra los directivos del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

En un video que circula en redes sociales, Moreno se muestra visiblemente molesto y no escatima en palabras para expresar su descontento con la gestión actual del club.

En la grabación, que parece haber sido tomada durante una celebración, ya que se escucha música de fondo, el exjugador de equipos destacados como Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas, arremete contra los administradores del DIM.

“Una gran preocupación del Medellín es que la gente que está ahí metida no sabe un culo de fútbol”, sentencia Moreno con dureza. “Se dedican a hablar pura mierda y a sacar entrenadores como sacaron a David González, y meten cualquier pendejo porque son puros pendejos los que meten al rato. Por eso, Medellín está como está.”

La indignación de Moreno no se detiene ahí. En el video, continúa despotricando contra lo que considera una gestión ineficaz y desastrosa. “Yo no me gano nada, me vale huevo y medio, así como cuando me invitaron al aniversario una semana antes. Estoy emputado con la gente del Medellín, con el presidente, el dueño y hasta donde vaya”, afirma con vehemencia.

Uno de los puntos centrales de las críticas de Moreno es la falta de respeto hacia los ídolos del club. “La gente no puede andar haciendo las cosas mal y hay que respetarlo, a los ídolos también hay que respetarlos. Si no saben cómo putas se tratan a los ídolos, que agarren la curva y Dios los bendiga”, finaliza el exfutbolista, claramente afectado por la situación actual del equipo.

Carrera de Tressor Moreno

Malher Tressor Moreno es bien conocido en el ámbito futbolístico colombiano y ha vestido la camiseta de numerosos clubes tanto dentro como fuera del país. En Colombia, brilló en Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas, Huila, Junior, Rionegro Águilas y Fortaleza. Su trayectoria internacional incluye pasos por el fútbol de Perú, Francia, México, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Durante su carrera, Moreno se destacó por su habilidad en el mediocampo y su capacidad para desequilibrar defensas, lo cual le ganó el cariño y respeto de los aficionados. Sin embargo, su más reciente arrebato pone en evidencia una frustración profunda con el estado actual de uno de los clubes donde dejó huella.

El video difundido ha generado diversas reacciones en redes sociales. Muchos aficionados se sienten identificados con las palabras de Moreno y comparten su preocupación sobre la dirección que ha tomado el club en los últimos tiempos. Por otro lado, algunos consideran que el enfoque de Moreno fue demasiado agresivo y que podría haber abordado sus críticas de una manera más constructiva.

El impacto de las declaraciones de Tressor Moreno no ha pasado desapercibido y es probable que provoque respuestas de la directiva del DIM. Si bien el futuro de los actuales administradores del club es incierto, las palabras del exjugador han puesto el tema de la gestión del equipo en el centro del debate público.

Los próximos días pueden ser cruciales para evaluar si habrá cambios significativos en la administración del club o si las críticas de Moreno quedarán en simplemente un episodio más de controversia en el siempre agitado mundo del fútbol colombiano.

Aunque una cosa es clara: las palabras de Tressor Moreno han resonado fuertemente en la afición y han puesto en jaque a los actuales responsables del Deportivo Independiente Medellín.

Con estas duras declaraciones, Malher Tressor Moreno se suma a una lista de exjugadores que no han dudado en levantar la voz para defender lo que consideran los valores y la dignidad del fútbol, poniendo de manifiesto que el respeto hacia los ídolos del deporte no es negociable.