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Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, capitán Roni Kaplan, destacó el “profesionalismo del cuerpo de Bomberos colombiano”

El capitán Roni Kaplan aseguró que en la zona ya se reconocieron varias víctimas y que el grupo de asistencia ingresaba entre los restos para recuperar dos de ellas, durante labores posteriores al temblor

Capitán Roni Kaplan de FDI reporta desde derrumbes en Cali tras sismo - crédito @CapitanKaplan/X

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El capitán Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó desde una zona de derrumbes en Cali que sus equipos trabajaban en la extracción de víctimas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto de 2026.

En un video publicado en su cuenta oficial, el militar describió el operativo en “los escombros de un edificio en el sur de Cali”, donde, según dijo, “bajo este edificio hay probablemente diez personas, al parecer sin vida”.

Kaplan afirmó que en el lugar ya había víctimas reconocidas y que el equipo ingresaba entre los restos para recuperar cuerpos. “Tres o cuatro de ellas están identificadas. Ahora estamos bajando a ver si podemos extraer a dos de esas personas, cadáveres lamentablemente identificados”, sostuvo.

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El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó afectaciones en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. En los días posteriores se registraron réplicas en la misma región, con temblores de menor magnitud.

Roni Kaplan

En su mensaje, el portavoz explicó que la tarea se desarrollaba con apoyo local y participación de su país. “Seguimos trabajando aquí junto con los bomberos, junto con el ejército, junto con las autoridades colombianas, para intentar de hacerle frente a los desastres que causó este terremoto días atrás”, dijo, al señalar que permanecía “junto con la delegación Israelí”.

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En el texto que acompañó las imágenes, Kaplan destacó la presencia de su equipo como una misión de asistencia y señaló que la prioridad era colaborar con los rescatistas colombianos. “Cuando otro pueblo sufre, no preguntamos quién es; preguntamos cómo podemos ayudar”, escribió.

El militar resaltó el trabajo de los organismos de respuesta en Cali y valoró la reacción de la población tras la emergencia. “Estamos trabajando codo a codo con cuerpo de bomberos, ejército y autoridades municipales en varios sitios de Cali”, indicó.

En esa misma publicación, Kaplan elogió “el profesionalismo” de los equipos locales y la actitud de los afectados. “Estoy impresionado con el profesionalismo de los cuerpos colombianos y la resiliencia de la gente y las familia. Colombia querida, Israel está contigo!”.

De igual manera contestó al aviso del presidente Abelardo de la Espriella, sobre su llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu - crédito @CapitanKaplan/X
De igual manera contestó al aviso del presidente Abelardo de la Espriella, sobre su llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu - crédito @CapitanKaplan/X

De igual manera contestó al aviso del presidente Abelardo de la Espriella, sobre su llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “Sr. Presidente, con su permiso le informo que somos 82 rescatistas, ingenieros y tecnólogos al servicio de su pueblo aquí en #Colombia. Hemos sido recibidos con gran calidez por parte de los diversos cuerpos con los que estamos trabajando”.

Delegación israelí que viajó a Colombia desmintió señalamiento de Petro

Este fue el mensaje que escribió Gustavo Petro contra el equipo de rescate de Israel - crédito @petrogustavo/X
Este fue el mensaje que escribió Gustavo Petro contra el equipo de rescate de Israel - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de Colombia, “Gustavo Petro”, expresó su descontento ante la llegada de delegaciones extranjeras, especialmente la proveniente de Israel, que envió un grupo de rescatistas tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

Cuando el Comando de Defensa Civil israelí anunció su partida hacia Colombia, “Petro” criticó públicamente a la delegación llamándola “soldados de guerra”. Según sus palabras, “¿Son ayuda humanitaria, o son soldados de guerra, señores israelíes? Soldados de guerra tenemos como 200.000 en Colombia y pueden ser más, y les pagamos bien y pueden servir en la ayuda humanitaria”.

El exmandatario enfatizó que Colombia precisa personal médico y rescatistas civiles, subrayando la vocación pacífica del país y su participación en misiones de paz en la península del Sinaí. “Creemos en la paz del mundo. En Colombia nos regimos por nuestra constitución. Necesitamos muchas enfermeras, médicos y médicas, personal de salud, medicinas, rescatistas debajo del mar y en playas o en cordilleras algo más empinadas que las que hay en Israel. Sean bienvenidos y esa es la ayuda que necesitamos”, afirmó en X.

Esta fue la respuesta de Roni Kaplan a la crítica de Petro - crédito @CapitanKaplan/X
Esta fue la respuesta de Roni Kaplan a la crítica de Petro - crédito @CapitanKaplan/X

Ante estas declaraciones, el capitán “Roni Kaplan”, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, respondió: “Con todo respeto. Somos soldados de Paz. Vamos a la guerra que nos impone el enemigo, solamente para un día poder vivir en Paz. Lo hacemos, según el derecho internacional humanitario”.

Kaplan añadió: “Habrá paz, el día que nuestros enemigos amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros (Golda Meir). Nuestro código moral incluye esta máxima: quien se levanta a eliminarte, párate y defiéndete frente a él”. Finalmente, manifestó apoyo a Colombia: “en lo que refiere al desastre que han sufrido: Colombia querida, Israel está contigo! Shabbat Shalom, que tengamos pronto sábados en paz”.

El intercambio se produjo mientras la delegación israelí ya operaba en Cali, colaborando en tareas de asistencia en el contexto del debate sobre el perfil adecuado de la ayuda internacional frente a emergencias.

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