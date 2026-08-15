Cundinamarca bajo amenaza de incendios: 3 focos siguen activos y 78 municipios están en alerta roja

Las condiciones secas y los fuertes vientos dificultan el control de los incendios que afectan diferentes zonas rurales de Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió este sábado 15 de agosto que el departamento mantiene tres incendios forestales activos, mientras los organismos de emergencia concentran sus esfuerzos en las zonas de La Vega y Caparrapí.

La situación se presenta en medio de una temporada seca que elevó el riesgo de conflagraciones en buena parte del país.

De acuerdo con el Ideam, Cundinamarca es actualmente el departamento con mayor número de municipios en alerta roja por incendios de cobertura vegetal, con 78 localidades bajo esta condición.

A nivel nacional, 339 municipios permanecen en alerta roja y se contabilizan 36 incendios forestales activos, con una afectación estimada de 1.195 hectáreas.

El panorama ha obligado a mantener desplegados a cuerpos de bomberos, organismos de socorro y autoridades territoriales, que trabajan simultáneamente en la atención de los incendios y de las emergencias derivadas del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el Chocó y el Eje Cafetero.

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La Vega mantiene operaciones terrestres y aéreas

Uno de los puntos que concentra mayor atención se encuentra en el sector Alto de Minas, en La Vega.

El incendio comenzó durante la noche del jueves 13 de agosto y, según el reporte entregado por las autoridades, habría sido originado por el lanzamiento de elementos pirotécnicos durante un cortejo fúnebre.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre las acciones que adelantan los organismos de emergencia para controlar los incendios forestales activos en el departamento - crédito Jorge Emilio Rey/X

La vegetación seca y los fuertes vientos favorecieron la rápida expansión de las llamas por la montaña. A esto se suman las condiciones escarpadas del terreno y las dificultades para acceder por tierra, factores que han complicado las labores de control.

En medio de la emergencia, una vivienda deshabitada quedó completamente destruida. No obstante, hasta el momento no se reportan fallecidos ni personas con heridas de gravedad.

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La Gobernación de Cundinamarca informó que las operaciones incluyen labores terrestres y el suministro permanente de agua mediante carrotanques en los sectores de difícil acceso. Además, se contempla continuar con descargas desde helicópteros para combatir los puntos que permanecen activos.

Rey explicó que estas operaciones aéreas deberán ser solicitadas por el cuerpo de bomberos municipal y posteriormente autorizadas mediante el respectivo plan de vuelo.

Caparrapí alcanza 80% de control

En Caparrapí, las autoridades reportan un avance significativo en la atención del incendio registrado en las veredas Palenque y Barrial Amarillo. El fuego se encuentra controlado en aproximadamente 80%, aunque todavía existen focos activos y puntos calientes que permanecen bajo vigilancia.

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La afectación estimada alcanza unas 20 hectáreas de cobertura natural. Hasta ahora no se han registrado daños en viviendas ni personas lesionadas.

Bomberos y organismos de socorro trabajan en tierra y con apoyo aéreo para contener los puntos activos y evitar nuevas emergencias - crédito Jorge Emilio Rey/X

La prioridad de los equipos de emergencia es controlar completamente los remanentes térmicos para evitar que las llamas se reactiven y alcancen zonas de pastizales o sectores habitados por familias campesinas.

“Seguimos trabajando junto con los organismos de respuesta y las alcaldías municipales en el control de los incendios forestales que tenemos aún activos en el departamento”, señaló el gobernador.

Tolima concentra la mayor afectación

Mientras Cundinamarca encabeza el listado de municipios en alerta roja, Tolima registra la mayor afectación por superficie quemada. Según los reportes citados por Infobae, las conflagraciones han impactado más de 10.000 hectáreas, además de ocasionar daños en cultivos y viviendas.

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San Luis es uno de los municipios más afectados, con cerca de 5.000 hectáreas destruidas y daños en 10 viviendas. Para enfrentar la emergencia han sido desplegados dos aviones de la Policía, un helicóptero Black Hawk, una aeronave del Ejército y apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Helicópteros se sumaron a las labores de extinción para combatir los focos que permanecen activos en varias zonas del Tolima - crédito Sngrd

Las autoridades ambientales también reportan incendios en municipios como Ortega, Guamo, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio.

El Niño mantiene elevado el riesgo

El Ideam advirtió que las condiciones secas continuarán en amplias zonas del centro y sur de la región Andina y del norte del Caribe, aunque se esperan lluvias en sectores del Pacífico, Caribe, Andes, Orinoquia y Amazonia.

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También se prevé un incremento de los vientos en zonas del centro y oriente del Caribe y La Guajira, con velocidades de entre 36 y 54 kilómetros por hora, lo que podría favorecer la propagación de incendios.

El instituto meteorológico estima además en 90% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño persista hasta el primer trimestre de 2027 y advierte que podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de este año.