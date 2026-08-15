Instituto Nacional de Cancerología no atenderá a los afiliados de Famisanar: qué pasará con los pacientes

La EPS Famisanar informó que el Instituto Nacional de Cancerología terminó de forma unilateral el contrato para la atención de afiliados oncológicos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) decidió terminar de manera unilateral el contrato que permitía la prestación de servicios oncológicos a sus afiliados.

Esta decisión impacta de forma directa tanto a pacientes adultos como pediátricos que recibían tratamiento en el INC, obligando a la EPS a implementar un plan alterno para asegurar la continuidad de la atención.

Según detalló Famisanar, tras el anuncio del INC, la entidad revisó las condiciones propuestas para mantener el convenio, pero concluyó que, dadas las circunstancias actuales del sector salud, no podía asumir las nuevas exigencias del instituto.

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“Ante esta situación, se realizó la valoración de las condiciones planteadas por el INC, con el propósito de mantener la prestación de los servicios en el marco de las condiciones contractuales, operativas y asistenciales requeridas; no obstante, dadas las condiciones actuales del sector salud y el contexto en el que se desarrolla la prestación de estos servicios, no es posible atender las exigencias manifestadas por el INC”, se observa en el comunicado emitido por la EPS.

La decisión del Instituto Nacional de Cancerología afecta a pacientes oncológicos adultos y pediátricos de Famisanar - crédito Famisanar

En respuesta, la entidad puso en marcha un esquema de contingencia que incluye la activación de una red alterna de prestadores habilitados y disponibles, con el fin de evitar interrupciones en los tratamientos en curso. La reubicación de pacientes se realizará conforme a las necesidades clínicas y asistenciales de cada usuario.

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Así mismo, Famisanar aseguró que todos los afiliados que se vean afectados por esta medida, no se quedarán sin guía sobre la continuidad de su atención y que el traslado o asignación hacia la nueva institución prestadora se definirá de manera individual.

Según un comunicado, la entidad se comprometió a contactar directamente a cada paciente afectado para entregarle información sobre la continuidad de su tratamiento y acompañarlo durante todo el proceso de reasignación.

“La EPS realizará contacto directo con cada uno de los afiliados que puedan verse afectados por esta situación, con el fin de brindarles información oportuna y personalizada sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos en el proceso de asignación o traslado a la institución prestadora que corresponda”, se añade en el documento.

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Famisanar activó un plan alterno para asegurar la continuidad de los tratamientos oncológicos tras el fin del contrato con el Instituto Nacional de Cancerología - crédito Instituto Nacional de Cancerología

Para resolver dudas y hacer seguimiento a los casos, la EPS habilitó canales específicos. Los pacientes adultos pueden escribir acaadultos@famisanar.com.co, mientras que para usuarios pediátricos se encuentra disponiblecapediatrico@famisanar.com.co.

Además, se habilitó un formulario en línea para quienes estaban siendo atendidos en el INC durante 2026. Estos canales buscan garantizar una comunicación clara y personalizada con los afiliados.

A la par, Famisanar recordó la disponibilidad de sus vías institucionales habituales. Los usuarios pueden acudir a las oficinas de atención, agendar un turno presencial desde el portal web, o utilizar los canales telefónicos Línea Amable PBS (601) 307 8069 y 01 8000 116 662 y Línea Amable PAC (601) 307 8085 y 01 8000 127 363. También están activos el correo servicioalcliente@famisanar.com.co, el WhatsApp Camila en el 300 643 8831, el portal transaccional y el servicio de atención por videollamada.

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El comunicado de Famisanar subrayó que la entidad “adelantará todas las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario”.

La EPS Famisanar habilitó los correos caadultos@famisanar.com.co y capediatrico@famisanar.com.co para el seguimiento de casos oncológicos - crédito Famisanar

La EPS reiteró su compromiso con la continuidad y calidad de la atención, así como con la protección de los derechos de sus afiliados, en un contexto de tensiones contractuales entre aseguradoras y prestadores de alta complejidad.

La terminación del contrato entre el INC y Famisanar obliga a reorganizar la atención de los pacientes oncológicos afiliados a la EPS. En cada caso, la asignación de un nuevo prestador tomará en cuenta las condiciones particulares y necesidades asistenciales, con el objetivo de mantener la oportunidad y la calidad de los servicios.

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“Ningún afiliado quedará sin orientación frente a la continuidad de su atención”, aseguró la EPS en su comunicado, enfatizando la importancia del acompañamiento individual y la transparencia durante la transición.