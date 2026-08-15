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Ministerio del Deporte activa acompañamiento psicológico para más de 100 atletas tras el terremoto de 7,4 en Colombia

La ministra Juliana Gutiérrez anunció atención psicológica desde el Centro de Ciencias del Deporte para atletas, paratletas y sordoatletas afectados

Caterine Ibargüen pidió sostener los objetivos deportivos y no abandonar los sueños pese a la crisis en Colombia-crédito Ministerio del Deporte

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El Ministerio del Deporte informó el 15 de agosto de 2026 que activó acompañamiento psicológico para atletas y entrenadores afectados por el terremoto del 10 de agosto. A través del Centro de Ciencias del Deporte, el organismo indicó que más de 100 deportistas de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó ya recibieron orientación.

Según la cartera, las sesiones se realizan de forma virtual y hacen parte de la respuesta institucional inmediata en la fase de mayor impacto de la emergencia, con prioridad en el soporte emocional, la orientación y el fortalecimiento de capacidades para afrontar la situación.

La selección Colombia de rugby en sus dos categorías dominó la prueba de rugby 7 en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
La selección Colombia de rugby en sus dos categorías dominó la prueba de rugby 7 en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El ministerio explicó que la atención busca abrir espacios de confianza para fortalecer redes de apoyo entre los deportistas:

“Hoy más que nunca, Colombia está con los atletas, entrenadores y demás integrantes del sector damnificados”.

Una vez supere la fase inicial, avanzará con dirigentes de los territorios en una evaluación de los escenarios deportivos para identificar el nivel de afectación de la infraestructura y establecer el estado de la prestación de programas sectoriales en las zonas impactadas.

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Con la revisión, definirá acciones para apoyar la recuperación y el restablecimiento progresivo de las actividades deportivas, recreativas y de actividad física.

De acuerdo con los protocolos de atención para las emergencias, la entidad continuará prestando apoyo a las personas afectadas. Al superar la etapa inicial, se evaluará la situación de los escenarios deportivos y la infraestructura, así como el funcionamiento de los programas en las zonas impactadas. Con base en estos diagnósticos, se definirán las acciones para contribuir a la recuperación de las actividades deportivas y recreativas en los departamentos y municipios afectados

Más de 100 deportistas de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó ya recibieron orientación del Centro de Ciencias del Deporte-crédito Ministerio del Deporte
Más de 100 deportistas de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó ya recibieron orientación del Centro de Ciencias del Deporte-crédito Ministerio del Deporte

El Centro de Ciencias del Deporte está proporcionando atención psicológica a los deportistas impactados. Gutiérrez agradeció el respaldo brindado y aseguró que se continuarán coordinando esfuerzos. Explicó que la asistencia incluye atención en salud mental gestionada por el equipo de psicología del Centro de Ciencias del Deporte.

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“En este contexto, es fundamental proteger la salud mental. Desde el Centro, nuestros profesionales están acompañando a atletas, paratletas y sordoatletas que necesiten ayuda. El deporte nos enseña a brindar apoyo y avanzar hacia nuevas metas, y esa misma fortaleza nos une como país”.

Las figuras del deporte colombiano también se unen para apoyar a los atletas afectados por el sismo

El Ministerio del Deporte afirmó que Colombia acompaña a atletas, entrenadores y demás integrantes del sector afectados por la emergencia-crédito Luis Robayo/REUTERS
El Ministerio del Deporte afirmó que Colombia acompaña a atletas, entrenadores y demás integrantes del sector afectados por la emergencia-crédito Luis Robayo/REUTERS

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, anunció el 14 de agosto de 2026 que el sector deportivo en Colombia activó un plan de apoyo emocional para atletas, paratletas y deportistas sordos que se han visto afectados por el terremoto que impacta al país desde el lunes. Mientras tanto, figuras olímpicas y campeones nacionales instaron a mantener la rutina de entrenamiento como una manera de acompañar y ayudar en el proceso de recuperación.

También se destacó el aumento de la participación de deportistas en labores de asistencia, a través de donaciones, voluntariado y muestras públicas de respaldo hacia los miles de damnificados por la emergencia. Según el Ministerio del Deporte, el deporte se presenta como una red de apoyo para quienes sufrieron daños directos junto a sus familias y comunidades.

Chechi Baena
El acompañamiento psicológico busca abrir espacios de confianza y fortalecer redes de apoyo entre los deportistas damnificados-crédito @chechybaena/Instagram

Varios atletas resultaron afectados por el sismo y recibieron un mensaje unificado: cuentan con el respaldo del deporte colombiano. El acompañamiento reúne a destacados representantes, como medallistas olímpicos y campeones mundiales, junto a referentes nacionales.

Entre las figuras del deporte que enviaron mensajes aparece Caterine Ibargüen, llamando a los deportistas a no abandonar sus metas a pesar de la situación.

“No pierdan la motivación, los deportistas representan la superación y la inspiración. Ustedes son el reflejo de esos colores que nos llenan de orgullo, por eso los animo a seguir luchando por sus sueños”, expresó.

Yuberjen Martínez, medallista de plata en Río 2016 y boxeador profesional, también ofreció palabras de aliento a quienes enfrentan pérdidas o cambios en su vida cotidiana por el terremoto.

“Deseo que encuentren la fuerza necesaria para seguir adelante y mantener vivas sus ilusiones. Este momento es difícil, pero juntos lo superaremos. No hay que rendirse, el entrenamiento es una terapia importante”.

Referentes del deporte nacional insistieron en la importancia de continuar con el entrenamiento para sobrellevar la situación. La ex patinadora Cecilia “La Chechi” Baena vinculó la adversidad con la esencia del atleta.

“La vida a veces presenta desafíos, y ustedes lo experimentan junto a sus familias o seres queridos. Recuerden que ser atleta es aprender a levantarse siempre, así que sigan creyendo y esforzándose, incluso en medio de la dificultad”, dijo.

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