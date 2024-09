Un joven arrojó a dos perros desde un noveno piso tras pelear con su mamá

El hombre fue dejado en libertad - crédito iStock

Hay consternación en Manizales luego de que un joven en medio de una discusión familiar arrojara a las mascotas de su madre por la ventana del noveno piso de un edificio ubicado en el barrio Alta Suiza.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven ingresó a la vivienda de su madre, y tras una acalorada discusión cometió este acto de maltrato animal en medio de los presentes que quedaron asombrados. Ambos perros fallecieron instantáneamente debido al fuerte impacto. La comunidad alertó a las autoridades, que llegaron rápidamente al lugar de los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El joven fue inmediatamente detenido y trasladado a la clínica psiquiátrica San Juan de Dios, en donde se le realizó una evaluación sobre su estado mental; sin embargo, ese mismo día fue liberado, hecho que generó indignación en los ciudadanos que consideran que esta persona es un riesgo para la sociedad.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra considerando iniciar un proceso por maltrato animal en contra de este sujeto; sin embargo, al no haber sido capturado en flagrancia, el caso presenta desafíos legales.

Los animales murieron de manera instantánea - crédito Redes sociales

La comunidad local comenzó una campaña por medio de las redes sociales, difundiendo la imagen de este agresor y exigiendo a las autoridades para que se haga justicia.

Hombre intentó violar a una mascota

La senadora Andrea Padilla, defensora de los animales y propulsora de la Ley Ángel, denunció por medios de sus redes sociales el aberrante caso de un hombre que trató de abusar sexualmente a una perrita en Sucre.

“Perdón por publicar este dolor repugnante: un caso más de 4buso s3xu4l a una perrita, ocurrido hace pocos días en Sampués (Sucre). Lo hago para pedirles a las autoridades acción diligente, para sensibilizar, para que quienes dicen que la violencia contra los animales es ficción bajen de su nube negacionista, y para pedirles a mis colegas votar a favor la #LeyAngel YA (Sres FGN el NUNC es 110016099999220241056)”, escribió la funcionaria.

El video que compartió la senadora evidencia a este sujeto tratando de tener relaciones sexuales con el animal, el cual se quejaba del dolor causado por el hombre que aparecía desnudo.

Los usuarios y seguidores de la funcionaria mostraron su desagrado frente a este hecho. “Ley propia mano ya urge grupo anticrueldad si esa ley ángel no la aprueban”, se lee en los comentarios.

Esta es la dolorosa escena de abuso sexual contra una mascota, en Sucre - crédito andreanimalidad/Instagram

Los internautas mostraron su indignación por la persona que grabó el video, ya que no intervino para ayudar al animal. “Pero como carajos solo graba y ya? Eso es poca empatia”; “Malditos mil veces....Hasta cuándo y como alguien graba y no hace nada 😢😢😢😢😢”; “No terminé de verlo 😢😢 me duele esto yo sé lo juro q veo algo así grabo pero mando los de la moto 🤬”.

“Que más tiene que pasar? Cuantos animales tienen que ser abusados para que pase algo? Esto genera mucho dolor y repudio por Dios necesitamos la ley ángel YAAAAAA! Estos depravados tienen que pagar por lo que hacen 💔💔💔”, fueron otros de los comentarios.

La Ley Ángel pretende “fortalecer la lucha contra el maltrato animal, mediante acciones que garanticen la investigación y sanción de la violencia contra los animales”. Este proyecto ya avanzó a la plenaria del Senado tras una intensa discusión en la Comisión Primera.

La iniciativa recibió el respaldo de senadores de varias bancadas. El senador Ariel Ávila aseguró que la ley tiene tres objetivos, modificar el régimen penal para los delitos en contra de los animales, unificar la normativa dispersa existente en leyes como la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y la Ley 1801 de 2016, y trabajar en la implementación de medidas que eviten la repetición de estas conductas.