Jota Pe Hernández arremete contra la izquierda por cuestionamientos a David Racero y María José Pizarro: “Juraron ser el cambio, pero salieron peor”

El congresista de Alianza Verde criticó los discursos en contra de la corrupción por parte del Pacto Histórico debido a señalamientos recientes a congresistas de esta coalición - crédito Senado de la República

Según unos mensajes de WhatsApp publicados por Daniel Coronell en su columna del domingo 29 de septiembre, el contralor distrital de Bogotá, Andrés Castro Racero, le habría pedido parte de sus salarios a miembros de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) y habría asignado a personal público a atender un negocio privado de su propiedad, un mercado fruver.

Frente a esto, el senador crítico con el gobierno de Gustavo Petro y que ha tenido roces con congresistas del Pacto Histórico, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido en redes sociales como Jota Pe Hernández, aprovechó esa controversia y unas declaraciones de Gustavo Bolívar para arremeter en contra de la izquierda, de David Racero y María José Pizarro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Frente a la denuncia que se dio a conocer recientemente en contra del representante a la Cámara, David Racero del Pacto Histórico, Jota Pe Hernández cuestionó a la coalición de Gobierno y expresó que “juraron ser el cambio y resultó ser peor”.

“LOS DOBLES RASEROS!! Coronel denuncia que David Racero presuntamente estaría quintándole parte del salario a sus asesores! Bolívar dice que NUNCA votaría por PIZARRO ya que es UN MAL SER HUMANO! Los politiqueros de la izquierda que juraron ser EL CAMBIO pero salieron PEOR!”, escribió el senador del Partido Alianza Verde por medio de su cuenta de X.

Jota Pe Hernández menciona la denuncia realizada recientemente en contra de David Racero - crédito @JotaPeHernandez

Por otro lado, en cuanto a la razón de porque menciona a la senadora María José Pizarro de igual manera en su mensaje, en una entrevista en el medio Cambio cuando se le preguntó al director del DPS sobre su relación con la senadora María José Pizarro, con quien dijo que no tenía una relación como tal, también se le planteó un escenario hipotético en el que ella fuera la candidata de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales en 2026. Ante esta situación hipotética, Gustavo Bolívar afirmó que no votaría por ella.

“Con ella no hay ninguna relación, ni tampoco la habrá en el futuro”, dijo. Además también dijo sobre la legisladora que: “Yo no soy hipócrita. Esa es una característica que tal vez no sea bien ponderada en política, pero si ella llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso. Sería una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella”.

Adicionalmente, Hernández junto con su publicación subió un vídeo en el que comentó con respecto a ambos señalamientos que: “Esta izquierda a dejado claro que si algo tienen es un doble rasero. Llegaron a hacerle creer al país que ellos iban a ser defensores de las trabajadoras en casa de familia y resulta que no, que a la primera oportunidad cogieron una empleada del servicio, la metieron en un sótano frío y la sometieron a un polígrafo, la chuzaron ilegalmente, la insultaron y por esto hay dos policías condenadas a 10 años de cárcel y un policía, según dicen, se suicidó”.

Jota Pe Hernández se fue en contra de los congresistas del Pacto Histórico, David Racero y María José Pizarro - crédito @JotaPeHernandez

Lo anterior haciendo referencia al caso de Marelbys Meza, el cual generó controversia al momento de conocerse dichos eventos.

En el vídeo el legislador Hernández continuó diciendo que: “Rechazaban y protestaban en contra de las reformas tributarias, pero ya quieren clavarle al país la segunda reforma tributaria para recaudar plata, dicen ellos, de frente para aumentar el funcionamiento, el derroche de los impuestos de los colombianos malgastados por los que se decían que iban a cuidar la plática de los colombianos, en qué se la malgastan, en los múltiples viajes de Gustavo Petro y su familia al exterior”.

En ese sentido, también señaló que los “bodegueros prepagos” e “influencers” que, según él, ganan “como astronautas” mientras “difaman de la oposición y tratan de ocultar lo malo que hace este gobierno”. Además dijo que el Gobierno crea “miles y miles de puestos” en diferentes entidades para “ubicar allí las cuotas políticas o, por ejemplo, a sus familiares, como ya hemos visto en varios congresistas del petrismo”.

David Racero y María José Pizarro, fueron mencionados por Jota Pe Hernández por controversias en las que fueron mencionados. En el caso de Racero fue mencionado de cobrarle dinero a su UTL y Pizarro fue mencionada por Gustavo Bolívar en una entrevista diciendo que no votaría por ella - crédito @PizarroMariaJo/X