Sin haberse creado la Agencia de Seguridad Digital ya genera polémica: congresistas denuncian posible ‘mico’

José Jaime Uscátegui y Ciro Rodríguez, congresistas colombianos, expresaron sus opiniones sobre el proyecto de ley 023 de 2023, que propone la creación de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Este proyecto ha generado controversia debido a las implicaciones que podría tener para la seguridad nacional y la infraestructura digital del país.

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por Bogotá, manifestó su preocupación en una entrevista con La W. Según Uscátegui, el artículo que define las funciones de la nueva agencia es problemático, ya que asigna a la agencia la capacidad de decidir sobre el apagado de redes sociales o el internet en situaciones de seguridad nacional o calamidad pública. Uscátegui argumentó que esta medida es extremadamente grave y que la creación de esta agencia, que costaría más de 92.000 millones de pesos, solo incrementaría la burocracia, dado que muchas de sus funciones ya están bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa.

“No nos gustó un punto que dice que esa nueva agencia va a decidir, si así lo dispone, de apagar las redes sociales o el internet en el ciberespacio por razones de seguridad nacional o calamidad pública, pero eso es supremamente grave”, fueron las palabras del congresista.

Por su parte, Ciro Rodríguez, ponente del proyecto, defendió la iniciativa, aclarando que el objetivo principal es proteger las infraestructuras críticas en caso de ciberataques. Rodríguez enfatizó que el proyecto no tiene relación con la regulación de contenidos en internet, sino con la protección de las infraestructuras por donde transita la información. Según él, en caso de un ciberataque que afecte la seguridad nacional, el PMU (Puesto de Mando Unificado), en coordinación con el Ministerio de Defensa, tendría la potestad de gestionar la crisis.

Rodríguez también dijo que el proyecto busca dotar al país de capacidades institucionales para superar incidentes de ciberseguridad, insistiendo en que no se está otorgando ningún poder adicional al presidente de la República. El PMU sería el encargado de manejar las crisis, no el presidente, pero no dejó completamente claro si podría o no en casi de contingencia apagar las redes.

El ministro ya había hablado

Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, defiende la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Según Lizcano, esta iniciativa busca enfrentar la creciente inseguridad digital en el país, que el año pasado registró 20.000 millones de ataques cibernéticos. La propuesta, que debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, adscribiría la nueva agencia a la Presidencia de la República.

El ministro explicó que la agencia no solo protegerá los datos de los colombianos, también vigilará el dinero de los ciudadanos, a menudo robado mediante mensajes engañosos en redes sociales como WhatsApp. Además, la agencia será crucial para tomar decisiones en situaciones adversas que puedan afectar la economía y la seguridad nacional, como una guerra o una crisis significativa.

Además, Lizcano criticó a la oposición, acusándola de utilizar la propuesta para desviar el debate político en Colombia. “Lo que han dicho es realmente una locura. En el país, en el mundo somos un mundo digital, como mundo digital, nosotros necesitamos tener una seguridad digital. Así como hay problemas en la calle de inseguridad física, estamos en un mundo digital y hay inseguridad digital”, afirmó.

Qué es y cómo funciona

David Luna, senador del partido Cambio Radical, presentó el proyecto que crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital, motivado por los intentos de ataque cibernético que sufrió el país en 2022. Según Luna, la propuesta busca unificar los esfuerzos de diversas entidades estatales que actualmente manejan la seguridad digital de manera dispersa.

El senador explicó que, aunque el país ya cuenta con una infraestructura adecuada para la seguridad digital, esta se encuentra distribuida entre varias entidades como la fuerza pública, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TIC y la Cancillería. La nueva agencia centralizaría estos esfuerzos sin requerir recursos o burocracia adicional, facilitando la respuesta a los delitos cibernéticos y mejorando la protección de los datos personales.

Luna también mencionó que se opuso a una iniciativa similar presentada por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, argumentando que la reglamentación de datos personales no puede ser simplemente un debate superficial.

El senador enfatizó que la Policía Nacional, a través de su centro cibernético, ya realiza investigaciones iniciales sobre cibercrimen, mientras que la Fiscalía cuenta con una seccional dedicada a este tipo de investigaciones y el Ministerio de Defensa tiene un comando conjunto especializado. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital permitiría unificar estos esfuerzos y proporcionar una guía clara a la comunidad sobre cómo enfrentar los delitos cibernéticos.

Luna concluyó que la propuesta no busca crear más burocracia, sino optimizar los recursos existentes y mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la seguridad digital en Colombia.