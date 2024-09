Ministro de Educación salió en defensa de Petro por su caso en el CNE y lo comparó con la reelección de Uribe: “Ojo”

El ministro Daniel Rojas Medellín aseguró que la investigación del CNE contra Gustavo Petro es extemporánea - crédito SAE, Juan Diego Cano/Presidencia y Juan David Duque/Reuters

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, salió en defensa del presidente Gustavo Petro luego de que el exmandatario Álvaro Uribe advirtiera que la reforma tributaria, también llamada ley de financiamiento, servirá para aportar recursos de manera irregular a las elecciones de 2026. De acuerdo con el ex jefe de Estado, el recaudo por concepto de impuestos planteado en el proyecto, ya radicado en el Congreso de la República para su discusión, tendría injerencia en los comicios, con los que Petro busca que el progresismo continúe en el poder.

“El recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos, que poco o nada agregan de valor, y subsidios sociales engañosos por no ser sostenibles más allá de elecciones. La reforma no se debería aprobar, Colombia no puede permitir que se destruya su alma de emprendimiento privado que es la gran garantía de la prosperidad democrática”, aseguró el expresidente en el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2024 de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) el 27 de septiembre.

El jefe de Estado contestó, asegurando que no está interesado en la compra de votos para lograr la victoria en el proceso electoral: “Uribe en esto te equivocas, nosotros no hacemos lo que hacen ustedes, no compramos votos”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no está interesado en la compra de votos - crédito @petrogustavo/X

La respuesta del primer mandatario obedece a la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de confirmar las sentencias condenatorias contra los exministros del Interior y de Protección Social Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, así como del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Alberto Velásquez Echeverry.

Los tres exfuncionarios fueron condenados por sobornar congresistas para lograr conseguir votos para permitir la reelección del expresidente Álvaro Uribe (2006-2010). Hicieron ofrecimientos a los excongresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para que el proyecto de acto legislativo con el que se logró la reelección del exmandatario siguiera su curso, por lo que deben responder por el delito de cohecho.

La defensa de Daniel Rojas Medellín

La respuesta de Gustavo Petro llevó a una periodista a pronunciarse en X, recordándole que tiene una investigación en curso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes de financiación en su campaña presidencial de 2022. Además, puso sobre la mesa las revelaciones que hizo ante la Fiscalía General de la Nación, Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado, en las que aseguró que a la campaña entraron recursos ilícitos.

El exministro Sabas Pretelt de la Vega y los exfuncionarios Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverri fueron condenados por el delito de cohecho - crédito AFP

Sin embargo, el ministro de Educación criticó la comparación que hizo la comunicadora de la investigación del CNE con respecto a la campaña de Petro con la confirmación de la condena de los exfuncionarios que, irregularmente, intervinieron en la reelección de Uribe.

“¿En serio, encuentran comparable el fallo condenatorio que dictamina la culpabilidad de los amigos de Uribe por parte de la más alta instancia judicial con lo que pretende el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada (investigado por la sala penal de la corte suprema por presuntos sobornos a paramilitares en caso de Uribe) en un órgano administrativo como lo es el CNE?”, cuestionó el jefe de la cartera.

Pues, los magistrados Prada y Benjamín Ortiz presentaron una ponencia con la que buscan la formulación de cargos contra el presidente por la violación de topes, lo que ha generado controversia por tratarse de magistrados del consejo, que, según Medellín, no tiene carácter judicial y está investigando a Petro de manera “extemporánea” para sacarlos del cargo. “Y ojo que el argumento de los uribistas en el CNE no es compra de votos!!”, añadió.

El ministro de Educación Daniel Rojas Medellín criticó a la prensa por comparar la investigación del CNE de Gustavo Petro con la condena de exministros que compraron votos para la reelección de Álvaro Uribe - @DanielRMed/X