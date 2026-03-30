Colombia

300 motos de la Policía en Bogotá están inmovilizadas por trámites: Partido Mira exigió soluciones a la inseguridad en la ciudad

Un documento del Concejo expuso que una parte considerable del parque automotor policial, incluyendo motos estacionadas en patios, no puede operar por procesos pendientes, situación que limita la reacción ante hechos delictivos

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El 24% de los vehículos de la Policía Metropolitana de Bogotá permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento o documentación - crédito concejal Samir Bedoya Piraquive
El 24% de los vehículos de la Policía Metropolitana de Bogotá permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento o documentación - crédito concejal Samir Bedoya Piraquive

La bancada del Partido Mira en el Concejo de Bogotá, a través del concejal Samir Bedoya Piraquive, denunció públicamente la grave situación que enfrenta la seguridad de la capital por cuenta de la excesiva tramitología administrativa que impide la puesta en marcha de equipos y vehículos adquiridos para la Policía Metropolitana.

Según el cabildante, a pesar de que en 2025 se destinaron recursos y se adquirieron nuevas motocicletas para fortalecer la labor policial, cerca de 300 motos permanecen parqueadas en patios de la ciudad debido a demoras en trámites de matrícula, revisiones técnicas y falta de agilidad por parte de los proveedores.

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Bedoya subrayó que la ineficiencia burocrática está frenando la llegada de herramientas clave a las calles, donde los ciudadanos claman por mayor presencia policial ante la desbordada inseguridad que se vive en Bogotá. “Esta ineficiencia administrativa impide que los recursos lleguen a las calles y cumplan su propósito, que los bogotanos claman ante la desbordada inseguridad que padece la ciudad”, manifestó el concejal.

Declarado nulo contrato de alcaldía Petro para compra de motos eléctricas para la Policía. Foto: Policía Nacional
La tramitología administrativa retrasa la disponibilidad de equipos clave para reforzar la seguridad en la capital colombiana - crédito Policía Nacional

El cabildante reconoció que, a pesar de una tendencia positiva en las estadísticas oficiales del Siedco para el primer bimestre de 2026 —con una reducción del 12,5% en homicidios (154 casos frente a 176), una caída del 85,8% en extorsión y una disminución del 38,3% en el hurto a personas—, la percepción de inseguridad sigue siendo alta.

Cabe resaltar que el hurto a celulares también descendió un 33% en el periodo analizado. “Cada motocicleta o equipo que permanece detenido por papeleo burocrático es una patrulla menos en los barrios, tiempos de respuesta más lentos y menos prevención de delitos”, advirtió Bedoya.

El concejal hizo un llamado urgente a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a las alcaldías locales para que se destraben de inmediato los procesos que mantienen las patrullas en los patios de almacenamiento. “La seguridad en la ciudad debe traducirse en hechos palpables, pues no basta con mostrar reducciones en los tableros de control si la Policía no cuenta con todos los recursos disponibles en la calle. Exigimos que estos equipos adquiridos con Fondos de Desarrollo Local entren en operación lo antes posible”, concluyó.

Más de 630 policías garantizarán la seguridad en el Festival Estéreo Picnic 2025 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
La estación de Ciudad Bolívar enfrenta una crisis operativa con el 40% de su flota policial fuera de funcionamiento - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta no es la primera vez que el Concejo de Bogotá denuncia la falta de atención y mantenimiento de los vehículos policiales. En noviembre de 2025, la concejal Diana Diago reveló, a través de un derecho de petición, que el 24% de los vehículos de la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra fuera de servicio por falta de mantenimiento, documentación o por estar siniestrados. De los 4.983 automotores asignados a la Policía, 1.178 están fuera de funcionamiento.

Diago recalcó que esta situación es alarmante, ya que limita de manera significativa las capacidades operativas de la Policía frente al accionar de las bandas delincuenciales, que cada año actualizan su tecnología y capacidad logística. En su investigación, la concejal identificó áreas críticas como la estación de Ciudad Bolívar, donde el 40% de los vehículos policiales están fuera de servicio, así como otras dependencias afectadas; entre ellas Investigación Criminal (121 vehículos fuera de servicio), Estación Kennedy (55), Grupo Fuerza Disponible (64) y Grupo Logístico (61).

Comando púrpura-Bogotá-Colombia
Las demoras en la matriculación y revisión técnica afectan la respuesta policial y la prevención de delitos en los barrios bogotanos - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Además, Diago denunció que desde junio de 2025, en el estacionamiento del propio Concejo de Bogotá se encuentran 30 motocicletas fuera de servicio, lo que refuerza la preocupación por la falta de disponibilidad de recursos para la seguridad ciudadana.

Tanto Bedoya como Diago coincidieron en exigir al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo, que tomen medidas inmediatas para reparar y poner en funcionamiento todos los vehículos policiales disponibles.

“Los vehículos de la Policía tienen que ser reparados ya, para que Bogotá camine segura de verdad. Necesitamos todos los recursos disponibles para combatir la delincuencia”, concluyeron desde la bancada del Concejo. La ciudadanía espera respuestas rápidas y efectivas para enfrentar la inseguridad con todos los medios posibles en la calle y no en los parqueaderos.

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