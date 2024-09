María Fernanda Cabal defendió al expresidente Uribe de acusaciones de Petro: “Primero, revise su investigación del CNE”

María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro por sus comentarios sobre la presidencia de Álvaro Uribe - crédito Senado/EFE

Durante su discurso en el Congreso de Comerciantes Empresarios de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), el expresidente de la República, Álvaro Uribe, hizo fuertes críticas a las reformas que busca aprobar el Gobierno nacional en el Congreso de la República.

Para el exmandatario, la nueva reforma tributaria que impulsa el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “apunta a destruir la riqueza privada, causa eficiente de sostenibilidad, de inversión y de políticas sociales”. A su juicio, los cambios propuestos aumentan los impuestos, lo que genera desconfianza y no motiva a las empresas del extranjero a invertir en el país.

A su vez, explicó que “el recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos y subsidios sociales engañosos”, expresó.

Tras los duros cuestionamientos del exmandatario Uribe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió en su contra en su cuenta de X, señalando que las palabras del líder del partido Centro Democrático son mentiras.

Gustavo Petro le contestó a Álvaro Uribe por sus declaraciones sobre la reforma tributaria - crédito @petrogustavo/X

A propósito, dijo que en su mandato no iban a repetir las acciones de los anteriores gobiernos de comprar votos para mantenerse en el poder. “Uribe, en esto te equivocas, nosotros no hacemos lo que hacen ustedes, no compramos votos…”, se lee en la publicación.

Ante los señalamientos de Petro, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal no dudó en defender al excongresista del jefe de Estado. En sus redes sociales realizó una publicación recordándole a Petro como llegó al poder y los ‘trapos sucios’ que han sido a la luz de su campaña presidencial.

María Fernanda Cabal defendió al expresidente Álvaro Uribe por los ataques de Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Y aprovechó el momento para mencionar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de determinar si el gobernante de los colombianos superó los topes financieros permitidos por la ley en las contiendas electorales: “Primero revise lo que dice el CNE de su campaña”.

Petro y su pelea con el CNE

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro por superar los topes establecidos por la ley colombiana, el gobernante de los colombianos se ha dedicado a realizar fuertes críticas y ataques a los magistrados encargados del caso.

En ese sentido, Gustavo Petro aseguró que la indagación en su contra es parte de un plan para sacarlo del poder. “Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado”, estimó Petro en su cuenta de X. Y agregó: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

Del mismo modo, dijo que el tribunal electoral no tiene la autoridad para realizar investigaciones en su contra. “El CNE no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Permitir el desafuero constitucional es empezar un golpe de Estado”, escribió en sus redes sociales.

Frente a las declaraciones de Petro, el CNE público un comunicado de prensa en el que explicó que todas sus acciones son de carácter institucional. “El CNE, ante las reiteradas declaraciones del señor Presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”.

De igual manera, el documento puntualizó que los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional “los ratifican para administrar el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”.

Y finalizó: “Por lo tanto, cualquier alusión o presunción, en sentido contrario, desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del CNE deben garantizarse”.