Maía confesó que ha “tocado fondo” y estado en la quiebra: “He vuelto a mi casa con el rabo entre las piernas”

La barranquillera confesó que ha tenido problemas de ego que han afectado su vida - crédito @maiamusical/Instagram

La cantante barranquillera Mónica Andrea Vives Orozco, conocida por su nombre artístico Maía y La niña bonita de la salsa, confesó que, a lo largo de su vida, el éxito y las alegrías no han sido lo único que ha ponderado. Por acciones equivocadas ha tenido que asumir nefastas consecuencias que han implicado, incluso, millonarias pérdidas.

En el programa Desnúdate con Eva, moderado por la periodista y presentadora española Eva Rey, radicada en Colombia, la música y compositora contó que ha estado en situaciones financieras graves y que, en medio del éxito y la fama, ha buscado refugio en las fiestas y en la diversión.

“[He pasado por momentos] muy bajos, he tocado mucho fondo, he perdido todo, me he quebrado, he sido una persona no grata, he tenido el ego descontrolado, he tenido problemas de rumba, he pasado por todas, he vuelto a mi casa con el rabo entre las piernas”, expresó la intérprete de Ingenuidad y Niña bonita.

Maía buscó ayuda cuando entendió que llenaba con rumba un hueco que necesitaba amor - crédito @maiamusical/Instagram

No obstante, aseguró que en medio de sus dificultades ha tenido que reconstruirse como artista y, para ello, ha requerido la intervención de otras personas que la han ayudado a levantarse. Sobre todo, debido su constante necesidad de recurrir a las fiestas para evitar afrontar situaciones complejas en las que no requería otra cosa que cariño y afecto. “[Necesité ayuda] cuando me di cuenta de que llenaba con rumba un hueco que necesitaba amor”, precisó.

Las equivocaciones en las que cayó fueron, justamente, las que sus padres quisieron evitar. Sin embargo, sus esfuerzos, en su momento, no rindieron frutos, por lo que la compositora no tuvo otra alternativa que caer en cuenta de sus acciones, asumir las consecuencias y regresar con ellos. “Mis padres trataron de evitarlo, pero cuando yo ya estoy bien me dice: ‘Hijo pródigo, vuelve a casa’”, confesó.

Esas experiencias que tuvo, espera que nunca lleguen a hacer parte de la vida de su hija, Magdalena, que nació en abril de 2022. Su llegada la había esperado con anhelo desde niña, puesto que siempre se vio siendo madre. “Comencé a soñar con un bebé cuando tenía 36 o 37 años. Desde muy pequeña me imaginaba teniendo una hija. A los 25 decía que ‘si tengo una hija, y quiero que sea única, que sea niña, quiero ponerle Magdalena’”, expresó Maía en una entrevista con la revista Vea.

Maía contó que cuida a su hija del mundo del entretenimiento - crédito @maiamusical/Instagram

En conversación con Eva Rey, aseguró que lo que quiere es que su hija es que esté con ella en muchos espacios, para que conozca cómo es su realidad y, de esta manera, protegerla de los riesgos que en ella se presentan. De ahí la importancia de su compañía como madre.

“Yo la cuido del mundo del entretenimiento porque, energéticamente, muchas veces no es el adecuado, pero trato de que ella esté conmigo en muchas cosas, porque quiero que ella sea plena conmigo”, detalló.

Las enseñanzas de las relaciones tóxicas

Maía aprendió a poner límites y ser clara en sus relaciones - crédito @maiamusical/Instagram

La reconocida cantante relató en una entrevista en La Red de Caracol Televisión que algo de lo que ha podido aprender es de las relaciones sentimentales, de las que ha identificado los errores que tanto ella como sus exparejas cometieron en su momento, y que impidieron el avance de un amor sano y recíproco. Una de sus más grandes enseñanzas está en la comunicación y en el respeto.

“He tenido relaciones tóxicas en donde creo que yo también pude haber sido la tóxica, entonces tenía que ser de una manera impetuosa y grosera y me doy cuenta de que uno puede poner límites y lo fuerte es tener la delicadeza para hablar las cosas sin pelos en la lengua”, explicó la compositora.