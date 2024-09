Alejandro Estrada confesó qué es lo peor que se ha dicho de él y si alguna vez ha sido infiel: “No recuerdo”

Alejandro Estrada fue motivo de polémica por la reciente ruptura de su relación de 12 años con la actriz ibaguereña Nataly Umaña - crédito cortesía Teatro Nacional

El actor colombiano Alejandro Estrada, reconocido por su trabajo en Tu voz estéreo, fue motivo de polémica por la reciente ruptura de su relación de 12 años con la actriz ibaguereña Nataly Umaña, que participó en La casa de los famosos Colombia y tuvo un romance extramatrimonial con el cantante y actor panameño Miguel Melfi. Luego de que visitó la casa y rompió con ella en público, ha acaparado aún más los titulares de la prensa y los espacios de entrevista.

Sin embargo, las conversaciones han ido más allá de la relación que tuvo con Umaña y la dolorosa ruptura que caló en la opinión pública. El actor ha dado rienda suelta a hablar sobre temas distintos: su trabajo, su experiencia en el mundo de la actuación y también su vida personal. En el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, por ejemplo, se refirió a lo que ha implicado la fama en su vida.

Alejandro Estrada aseguró que nunca ha sido infiel en una relación sentimental firme - crédito @alejoestrada/Instagram

De acuerdo con su relato, el reconocimiento que ha ganado en la televisión ha generado no solo éxito, sino una exposición pública importante, permeada, algunas veces, por información falsa que replican en redes sociales y medios de comunicación. Según detalló, lo peor que ha leído sobre él en internet ha estado relacionado con su vida amorosa y, además, es completamente falso.

“Lo peor que yo he leído de mí en algún momento: que yo era un picaflor, que era perro, y no, no”, aseguró el actor. De igual manera, afirmó que siempre ha tratado de mantenerse firme en sus relaciones, tratando de que la honestidad prevalezca y alejándose de la infidelidad. “No recuerdo haber sido infiel, pero, digamos, si infidelidad es tener una relación marcada y estar con otra persona, no”, precisó.

No obstante, aclaró que si se entiende por infidelidad el hecho de estar saliendo con una persona, sin que haya claridad de que existe una relación sentimental, y, al mismo tiempo, ve a otras mujeres, sí. Esto, teniendo en cuenta que no se ha establecido un compromiso con ninguna de ellas.

Confirmó, entonces, que en esos casos se dedicó a vivir “la vida” e, incluso, retó a las mujeres con las que ha salido a decir que alguna de ellas fue engañada por él o que estuvo con ellas mientras tenía una relación sentimental estable con otra persona.

La polémica ruptura con Nataly Umaña

Alejandro Estrada aseguró que enfrentó con “entereza” la ruptura de su relación con Nataly Umaña - crédito @alejoestrada/Instagram y cortesía Canal RCN

El corto romance que tuvieron Umaña y Melfi en el reality implicó la inmediata separación de la actriz con Alejandro Estrada, que tuvo que afrontar de manera diferente a como lo hace la mayoría de la gente: ante la audiencia y con miles de comentarios en redes sociales al respecto.

El actor llegó a la casa y encaró la situación, tratando de ser él mismo y asumiendo la situación con “entereza”. “Fui yo, se volvió un poco público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza, con la educación que me caracteriza y creo que se logró”, explicó el también publicista cucuteño en una entrevista en el programa ¿Cómo amaneció Bogotá?, de la emisora Tropicana.

Aseguró que, a pesar de lo polémico que fue lo sucedido y de que su vida privada se tornó completamente pública, logró pasar la página y seguir adelante con su vida. De hecho, el haber dado una respuesta a la infidelidad de Umaña le generó una sensación de bienestar.

Nataly Umaña aseguró que por ética, valores y principios no debió tener un romance con Miguel Melfi - crédito cortesía Canal RCN

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, afirmó Estrada a la emisora citada.

De acuerdo con Nataly Umaña, la ruptura con Estrada era necesaria y, de hecho, en otras ocasiones estuvieron a punto de terminar, pero decidieron poner los aspectos buenos de su relación sobre los problemas y continuaron juntos. Sin embargo, aclaró que la manera en que acabó todo no debió pasar.

“Fue muy mal la situación en la me redescubrí porque por ética, valores, principios, por respeto no tuve que haberlo hecho de esa manera, pero sé la calidad de mujer que soy y él sabe con qué mujer estuvo estos 12 años y me va a entender”, aseguró la actriz en el podcast 4U Sin Filtros.