Lowe León denunció que Liceth Córdoba invadió una de sus propiedades de mayor valor: “Cuál es tu obsesión”

Lowe León y Liceth Córdoba tienen a sus seguidores pendientes de sus publicaciones en redes sociales, debido a un nuevo enfrentamiento. Este se produce después de que se conociera que el hijo de la abogada y el cantante se reportara como desaparecido en España, razón por la cual la mujer subió un comunicado en el que expresaba que el menor estaba con ella en Barranquilla.

En el comunicado, los abogados de Córdoba también explican que esa fue una de las razones por las que decidió volver a su país de origen, “dado que en España se encontraba sin recursos económicos, los cuales eran necesarios para el bienestar del menor”. Otro de los temas que llamó la atención de la letrada, tiene que ver con el hecho de que le informó a Lowe del traslado con su hijo a Colombia a través de un correo electrónico.

Pero ahí no acabaron las cosas, pues León apareció recientemente en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde realizó unas denuncias en contra de Córdoba. Según mencionó el artista, intentaría por todos los medios quitarle la máscara a la abogada, alegando que todo lo que ocurrió en su casa de España quedó grabado y pronto saldría a la luz la verdad.

En medio de la transmisión que realizó en su cuenta de Instagram, el cantante denunció que la madre de su hijo habría irrumpido en una de sus propiedades, la cual se encontraba en arriendo. Agregó que “lo que están haciendo conmigo es un abuso, se están metiendo en mi propiedad, en donde se están metiendo por vías de hecho y están haciendo una cantidad de atropellos con mi patria potestad, con la custodia, lo están haciendo con mis propiedades”.

Por otro lado, León se defendió de las acusaciones de maltrato que ha interpuesto la abogada en su contra, asegurando que “yo no soy un maltratador”, mientras hacía referencia a los dos procesos que cursan en España con medidas de protección que le negaron a Córdoba y una posible falsa denuncia. En otro de los temas que abordó el artista, lanzó un grito de ayuda afirmando que él es quien pide ayuda para que no terminen de afectar más su imagen.

Por otro lado, el cantante aseguró que las propiedades que estaría reclamando su exesposa son producto del trabajo de su vida, además, que fueron adquiridas previo a contraer matrimonio con Córdoba. Y agregó: “Yo a ti no te he tocado un pelo, demuéstralo, si no ya habría miles de fotos regadas en Internet. Maltrato de querer hacer ver que uno tiene que administrar las cosas, y trabajar duro”.

En esta misma transmisión en vivo, la abogada de Lowe le narra la manera en la que Liceth Córdoba ingresa a la propiedad que se encontraba habitada por un inquilino. De acuerdo con el video, el hijo del cantante ingresó corriendo al apartamento y gritó “esta es mi casa”, mientras se disponía a ver televisión en su habitación.

Los comentarios no tardaron en aparecer, en los que los internautas se despacharon en críticas en contra de Lowe León por la manera en la que decidió actuar. Entre los más destacados están: “No hay nadie más ardido que un hombre al que le tocan la plata”; “está más preocupado por sus propiedades, que por el bienestar de su hijo”; “este mismo episodio lo vi con una protagonista diferente, cuando dejó abandonada a su hija”; “está que se muere, le va a dar un patatus con los nervios como los tiene”, entre otros.