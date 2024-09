J Balvin no se mete ni en política colombiana ni en la estadounidense: “No dejo en manos del Gobierno mi futuro ni mi presente”

J Balvin aseguró que prefiere no opinar de política porque en su crianza le dijeron que no dependienta de terceros - crédito @jbalvin/IG

José Álvaro Osorio Balvin, conociendo en el mundo del entretenimiento como J Balvin, dejó claro que no permite que el Gobierno controle su futuro ni su presente.

En una reciente entrevista, el cantante colombiano expresó su descontento con la presión que se ejerce sobre los artistas para que hablen de política.

“No me gusta hablar de política, ni mucho menos. La verdad, soy de las personas que no dejo en manos del Gobierno mi futuro, ni mi presente”, afirmó el artista, según un medio de comunicación.

El intérprete de Mi gente explicó que esta postura proviene de su educación familiar, donde se le enseñó a trabajar y soñar sin depender de terceros.

Según J Balvin hay demasiada presión para que los artistas participen en política - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Aunque reconoce que cada país tiene sus propias necesidades, prefiere mantenerse alejado de la política y enfocarse en brindar felicidad a través de su música.

“Hay una ola de poner la presión en los artistas para que hablen de política y hay a los que les nace hacerlo. Es totalmente respetable. Pero yo prefiero darle felicidad a la gente con mi música”, añadió.

A diferencia de otros artistas del género como Anuel AA y Nicky Jam, quienes han mostrado su apoyo a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, J Balvin no se siente obligado a opinar sobre la política estadounidense. “Frente a las elecciones en Estados Unidos, no soy gringo, no me tocan”, comentó.

Participación de artistas en política

Diamante Eléctrico, Santiago Cruz, Adriana Lucía, Nicolai Fella y Catalina García son algunos de los artistas colombianos que han utilizado sus plataformas para abordar temas políticos y sociales en el país. Estos músicos han expresado abiertamente sus opiniones y han instado a sus seguidores a reflexionar y actuar frente a diversas problemáticas que afectan a Colombia.

Diamante Eléctrico, una banda reconocida por su estilo enérgico, ha sido vocal en su crítica hacia la corrupción política. En una publicación hecha en X, el grupo manifestó la necesidad de una revolución real para que los dirigentes corruptos comprendan que la ciudadanía no está dispuesta a tolerar más abusos. “Necesitamos una revolución real, del tamaño que sea necesaria, para que estos dirigentes se den cuenta de que no somos pocos ni estamos jugando. Y si tiene que quemarse todo para volver a reconstruirse, bienvenido sea. Nadie es muy pequeño para movilizar el cambio”, expresaron.

Adriana Lucía ha sido de las artistas que más ha usado sus plataformas para manifestar su postura política - crédito @adrianalucia/Instagram y Nathalia Angarita/Reuters

Por su parte, Santiago Cruz ha utilizado sus redes sociales para denunciar la violencia y el asesinato de líderes sociales en el contexto del conflicto armado colombiano. En un, una vez más hecho en X,, el músico compartió sus reflexiones sobre la valentía necesaria para enfrentar estas situaciones en un país como Colombia.

Adriana Lucía, originaria de Córdoba, es conocida por su constante activismo político. La cantante ha criticado a aquellos músicos que no utilizan su voz para abordar temas importantes, afirmando: “Si los músicos tenemos este micrófono y voz para hablar pendejadas, creo que estamos entendiendo muy mal la música y el arte”. Además, Adriana Lucía sueña con una generación de políticos que se muevan por la esperanza de mejorar la vida de las personas.

Nicolai Fella, líder de la banda LosPetitFellas, también ha sido claro en sus posturas políticas. En sus redes sociales, Fella ha apoyado las protestas en Puerto Rico y ha mostrado su acuerdo con que artistas como Juanes lideren manifestaciones contra la corrupción y el asesinato de líderes. “Un músico de otro lugar protesta y es un crack, acá es demagogo”, comentó Fella, mostrando la importancia de la participación de los artistas en movimientos sociales.

Finalmente, Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, ha manifestado abiertamente sus posiciones políticas. Para García, es crucial que los artistas utilicen su voz para tratar temas relevantes y contribuir al cambio social.

Estos artistas colombianos han demostrado que la música puede ser una herramienta poderosa para la denuncia y la movilización social, utilizando sus plataformas para generar conciencia y promover la acción en temas críticos para la sociedad colombiana.