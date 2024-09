Andrea Petro, la hija del Presidente, respondió arremetida de Polo Polo por el lanzamiento de su línea de ropa: “Por ser tú, te haré un descuento”

En redes sociales, Andrea Petro expresó su entusiasmo por presentar su marca en la COP 16, pero su anuncio provocó reacciones negativas, como la de Miguel Polo Polo - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @andreapetro91/X

Miguel Polo Polo y Andrea Petro protagonizaron un intenso enfrentamiento en la red social X, tras el anuncio de Andrea Petro sobre la presentación de su marca de ropa sostenible en la COP16.

Este evento, que se celebrará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, ha generado una ola de críticas y comentarios en las redes sociales.

El senador uribista Miguel Polo Polo criticó duramente a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, por aprovechar, según él, la COP16 para promocionar su emprendimiento de moda sostenible, denominado Bachué.

De acuerdo con Polo Polo, la joven estaría utilizando la influencia de su padre para impulsar su negocio, lo que desató una serie de reacciones en la plataforma.

Andrea Petro había expresado su entusiasmo en redes sociales diciendo: “Feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16″.

Sin embargo, este anuncio no fue bien recibido por todos. Muchos usuarios de la red social cuestionaron si su participación en el evento se debía al apoyo de su padre, el presidente de Colombia. Algunos incluso la compararon con Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe, sugiriendo que es fácil emprender cuando se cuenta con el respaldo de un mandatario.

Tras el comentario del congresista, Andrea Petro se volvió a pronunciar en la misma red social y dijo: “¡Hola Polito! Bueno, veo que no has mejorado tu ortografía desde la última vez que hablamos. En todo caso, por ser tú, te haré un descuento del 10% por una camiseta, que te combine con una de las manillas de Tomasito”.

Otros enfrentamientos de Polo Polo

Miguel Polo Polo, representante de las comunidades afro en el Congreso, ha protagonizado varios enfrentamientos con miembros del Pacto Histórico, además de con el presidente Gustavo Petro. Uno de los conflictos más recientes involucra al exembajador Armando Benedetti y a la exjefa del gabinete presidencial Laura Sarabia.

En audios filtrados, Benedetti aparentemente amenazaba a Sarabia y mencionaba la entrada de una millonaria suma a la campaña presidencial de Petro, afirmando que gracias a él, Petro había llegado a la Casa de Nariño. Polo Polo, desde su posición de oposición, comparó esta situación con lo que cree que está ocurriendo dentro del Pacto Histórico.

Otro enfrentamiento notable fue con el congresista petrista Alejandro Ocampo, quien mostró un juguete sexual en un video que circuló en redes sociales y prometió comprarle uno similar a Polo Polo y a sus “amigos” opositores en el Congreso. Este acto generó un enfrentamiento público entre ambos legisladores.

Durante el discurso del saliente presidente Iván Duque en el Congreso y en su primer día en el Congreso Polo Polo enfrentó una situación tensa al intentar ingresar al Capitolio Nacional. Un grupo de ciudadanos lo increpó y abucheó, cuestionando su representación de las comunidades afrocolombianas y advirtiéndole que harían todo lo posible por sacarlo de la curul que recientemente había recibido.

“De ahí te vamos a bajar. ‘Vos’ no ‘representás’ a los negros. No te rías que eso no te va a durar mucho, Polo Polo”, señaló uno de los detractores del polémico congresista, quien ganó un pulso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se amañó una silla en la Cámara de Representantes.

Polo Polo llegó al Capitolio acompañado de su mentora política, la senadora María Fernanda Cabal, y del hijo de la congresista, Juan José Lafaurie, quien actualmente es uno de sus aliados políticos. La presencia de estos acompañantes no evitó que Polo Polo fuera objeto de abucheos y comentarios críticos por parte de algunos ciudadanos.

Tras los abucheos, el también el influenciador miró a la senadora Cabal y lanzó una vehemente frase apuntando con la mirada a varios integrantes de la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

“Ya empezó el circo”, aseveró Polo Polo, mientras los congresistas Wilson Arias, María Fernanda Carrascal, entre otros, mostraban las fotos de civiles que murieron durante el gobierno Duque. Con eso queda claro