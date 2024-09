Gustavo Petro había advertido de una crisis de agua en Bogotá en 2015 por aumento de temperaturas: “Lo dije siendo alcalde”

Los bogotanos volverán al esquema de racionamiento de agua diario, a partir del 29 de septiembre de 2024, debido a la crítica situación que se presenta en los embalses que abastecen a la ciudad con el recurso hídrico. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la falta de precipitaciones impidieron alcanzar una mejoría en el llenado de los embalses, lo que obligó a retornar a los cortes de agua diarios, con turnos rotativos cada 10 días.

“Las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron, como todos lo han visto julio, agosto y septiembre, que son históricamente los meses que tienen más precipitaciones en la ciudad y la región han sido atípicamente secos”, precisó el mandatario local en una rueda de prensa.

La crítica situación que afrontan los habitantes de Bogotá ya había sido advertida por el presidente Gustavo Petro en 2015, cuando fungía como alcalde de la ciudad. Según reportó en su momento Caracol Radio, de cara al Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático que entonces se aproximaba, el exmandatario local aseguró que habría un incremento de cuatro grados en la temperatura en los siguientes 30 años, lo que afectaría de manera directa los páramos.

“El 60% del territorio de los páramos de la capital dejaría de ser páramo”, detalló el hoy jefe de Estado en su momento, indicando que eso implicaría una eventual disminución en las reservas hídricas con las que se abastece la capital. Como solución, entonces propuso que debían sembrarse por lo menos un millón de árboles al año, con el fin de aumentar la estructura ecológica en 40.000 hectáreas. “Esto lo dije siendo alcalde Bogotá”, recalcó el presidente en su cuenta de X.

El concejal de Bogotá, Papo Amín, criticó al primer mandatario por sus declaraciones y su gestión como alcalde de la capital colombiana, asegurando que, a pesar de sus advertencias, no hubo resultados positivos para la ciudad. “¿Y qué hizo durante su paso por la Alcaldía de Bogotá? ABSOLUTAMENTE NADA Pte @petrogustavo. Los capitalinos NO olvidan que lo único que hizo en Bogotá fue condenarla al atraso. Y lo peor es que ahora en su calidad de Presidente está haciendo lo mismo. Solo atraso para el país”, aseveró el funcionario en la red social.

El concejal de Bogotá Papo Amín puso en duda la gestión del presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de la ciudad - crédito @papoaminCD/X

Crisis de agua en Bogotá: “No se ha entendido”

En todo caso, en medio de la crisis que se presenta en Bogotá, ante el riesgo de que haya un desabastecimiento del recurso hídrico, el presidente Gustavo Petro ha dejado ver su postura con respecto a las medidas que ha tomado el alcalde Carlos Fernando Galán, orientadas al endurecimiento de las restricciones al consumo para los ciudadanos.

Desde el punto de vista del jefe de Estado, hay otras medidas que se están obviando y que son necesarias para lograr que Bogotá no se quede sin agua; el racionamiento no sería una opción acertada. “No se ha entendido la causa de la reducción del agua en Bogotá y no se toman las medidas del caso. Unas de largo plazo, otras de corto plazo”, precisó el mandatario en X.

Explicó que lo que se debe hacer es impulsar el uso de otro tipo de aguas para diferentes tareas, como el agua lluvia; proyectarse hacia la urbanización en otras cuencas hidrográficas; hacer acuerdos con el campesinado para “traer la selva amazónica hacia la cordillera”; y reemplazar la energía hídrica por una solar.

Mientras tanto, el sistema Chingaza, que abastece de agua a la ciudad en un 70% mediante los embalses Chuza y San Rafael, tiene un nivel de llenado del 45,40% y lleva más de 34 días en descenso. “Ya habíamos alcanzado niveles por encima del 52% a principios del mes de agosto, pero de repente empezaron a disminuir las afluencias”, precisó la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), Natasha Avendaño García.