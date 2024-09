David Luna no se aguantó y así respondió a decisión de Petro de fijar por decreto presupuesto de 2025: “Dictadura fiscal”

El senador David Luna hizo pública su molestia por la decisión del Gobierno con respecto al presupuesto del 2025 - crédito Infobae

Con un duro pronunciamiento en sus redes sociales, el senador David Luna, que hace parte del Partido Cambio Radical, declarado en oposición al Gobierno nacional, reaccionó a la determinación del presidente Gustavo Petro, en el sentido de definir el Presupuesto General de la Nación (PNG) del 2025 por decreto; luego de que no hubiera consenso entre las comisiones económicas del Congreso.

Luna no dejó pasar la oportunidad para avivar sus cuestionamientos al primer mandatario, al que le recordó sus más recientes incoherencias, pues al mismo tiempo que hizo un llamado a un “acuerdo nacional” en beneficio del país, toma esta clase de determinaciones, pasando por encima de lo determinado por el legislativo, que protagonizó en la jornada del martes 24 de septiembre un hecho histórico.

“Es claro que, con su liderazgo, el presidente Petro abandonó la idea de unir al país. Nunca habrá un acuerdo nacional bajo su mandato, pues su Gobierno odia el diálogo y le incomoda la democracia. Por eso, nos espera un decretazo presupuestal. Miren la lógica de ‘concertación’ del Gobierno: por primera vez, el Congreso le niega el monto de su presupuesto por carecer de sensatez”, indicó el congresista.

“Se viene una dictadura fiscal”

Para Luna, son inconcebibles las actuaciones del jefe de Estado, que no buscan llegar a puntos de encuentro, como él mismo lo ha dicho en público, sino a imponer sus posiciones; como ocurriría en este caso, en el que no quiso ceder ante los llamados del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que le propuso reconsiderar el monto de $523 billones para la vigencia del 2025; so pena de hundir su proposición.

“¿Y cómo respondió? Pues hoy volvió a presentar el mismo monto. Ahora se avecina una dictadura fiscal: el Presidente tramitará el presupuesto por decreto y nos chantajeará para que aprobemos su nueva reforma tributaria. Sin embargo, Colombia ya no come cuento y, en el Senado, votaré NO a su nueva tributaria”, remarcó Luna, cuyas observaciones sobre el Gobierno, por lo general, gozan de aceptación.

Más reacciones a la decisión de Gustavo Petro de fijar presupuesto por decreto

Luna no fue el único que expresó su inconformidad con el proceder del Gobierno nacional. En las redes sociales, otros senadores también expresaron sus conceptos sobre esta situación, como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que le recordó a Petro que no podrá incluir en el presupuesto los $12 billones adicionales que quería, a través de la llamada ley de financiamiento. “¡Buena noticia para los colombianos, no habrá más impuestos!”, afirmó la congresista opositora.

Contrario a Petro, el que tuvo un tono más conciliador fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que lamentó que no haya existido un punto de acuerdo para evitar este inédito escenario, en el que sea el Ejecutivo el que fije, a su gusto, el presupuesto, y contó cómo estuvieron dispuestos a resignar $5 billones, pero aun así no hubo posibilidad de avanzar en la discusión propuesta.

“Lamentamos que la disposición a concertar la ponencia de primer debate del proyecto de presupuesto no haya tenido respuesta positiva de la Comisión Tercera de Senado. El Gobierno acogió la propuesta de representantes y senadores que disminuían el monto hasta $518 billones, para posteriormente continuar con la discusión de la ley de financiamiento”, comentó Cristo sobre el particular.

Pese a que con esto parece definida la suerte que tendrá la reforma tributaria, Cristo se mostró optimista con que exista voluntad para estudiarla. “Confiamos en una actitud de diálogo y búsqueda de consenso en el debate de la ley de financiamiento”, precisó en sus declaraciones, que trataron de bajarle la temperatura a las relaciones entre el poder legislativo y el Ejecutivo.