Yina Calderón pidió ayuda para localizar a una empleada que no le quiere entregar las llaves de su negocio: “Ya la mandé a buscar pero no aparece”

Yina Calderón reveló que una empleada se llevó las llaves de su negocio y no la puede localizar - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar noticia en sus redes sociales después de publicar que una de sus empleadas se desapareció con las llaves de su negocio. Además, confesó que la mujer tiene una mala reputación.

“Me da pena tener que hacer esto, pero necesito una colaboración. Tenía una chica, que trabajaba conmigo en la tienda, un día ya no llegó a trabajar y no avisó ni dijo la razón. Gracias a Dios habíamos recogido plata en los días anteriores y esta es la hora que la chica no aparece. Ella nos bloqueó a todos y no me ha querido entregar las llaves de la tienda, que son las mismas del edificio”.

La empresaria de fajas compartió una foto de la mujer para que la ayuden a encontrarla. “La dirección que ella me dio yo ya la mandé a buscar a la casa, pero no la encontraron, la verdad es una mujer muy poco honesta”, añadió.