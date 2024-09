Martín de Francisco reveló que su familia sufre con la postura política de su hermana Margarita Rosa: “Nos angustia”

Martín de Francisco habló de la reacción que genera Margarita Rosa de Francisco en su familia con su postura política - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram y cortesía prensa Teatro Astor Plaza

Martín de Francisco charló con Infobae Colombia sobre lo que piensan él y su familia acerca de la postura política y la polémica que genera su hermana, Margarita Rosa de Francisco, en redes sociales, donde se muestra afín a las ideas del presidente Gustavo Petro: “Ella siempre ha sido así, dice las cosas de frente, pero a veces sí nos preocupa, sobre todo a mis papás, que sienten mucho temor”.

Así mismo, el locutor y presentador vallecaucano afirmó que, pese a haber sido afectado por la oleada de odio que recibe la actriz, también conocida como La Mencha, principalmente en la red X, él la apoya y defiende. “Me parece bien lo que ella hace y, pues, el que no se quiera meter, que no se meta y ya”, añadió.

El también escritor y comediante, originario de Zarzal, Valle del Cauca, llega al Teatro Astor Plaza con Qué vergüenza con ustedes, el show, un montaje en el que Martín de Francisco le afirmó a Infobae Colombia que compartirá con el público muchas anécdotas personales y de su familia, lo que incluye, por supuesto, a su hermana Margarita Rosa de Francisco.

Este montaje en el que Martín narrará sus fracasos, contará con la participación especial de Margarita Rosa de Francisco, columnista y creadora de contenido a la que el locutor defendió de quienes la critican por sus opiniones en redes sociales.

Martín de Francisco contó lo que piensan sus padres de la postura política de su hermana Margarita Rosa de Francisco - crédito Infobae Colombia

“Margarita es transparente. Yo prefiero y siento que uno debe expresar públicamente lo que uno piensa y lo que uno es sin tratar de caerle bien a todo el mundo. Si esto despierta malestar en otros y trae cosas negativas, pues toca convivir con eso. Si mi hermana siente y piensa eso, yo la apoyo, estoy de acuerdo con ella en varias cosas desde que decidió tomar esta postura que defiende desde hace un tiempo”, añadió Martín.

EL presentador en su charla con Infobae Colombia en la que adelantó la parición sorpresa de La Mencha durante su show, no detalló si tocarán el tema de la política en vivo, sin embargo, si contó lo que piensan sus padres de las controversias que Margarita causa. “A mí me han atacado también porque pienso parecido. Es bueno tener las dos partes, así debe ser el debate, deben haber detractores y simpatizantes, pero su crudeza si hace que mi mamá sobre todo se impaciente mucho, a veces digo, cómo no sé ese miedo que siente mi mamá si me incomoda”, agregó.

Otro invitado de Martín en el escenario será Jorge Hernán Peláez periodista que desvelará la verdad la manera tan “perdedora” en la que que el comentarista llegó a W Radio.

Martín de Francisco defendió a su hermana Margarita Rosa de Francisco de quienes la critican en redes - crédito Infobae Colombia

Qué vergüenza con ustedes, el show arranca su gira nacional en Bogotá los días 26 y 27 de septiembre en el Teatro Aztor Plaza, allí el presentador vallecaucano prometió que el público se encontrará con más controversia y posiblemente mayor odio e incluso desprecio hacía él

“Van a ver cosas con las que se puedan identificar, pero otras con las que van a haber más críticas y más menosprecio. Por parte de los detractores es bueno que vengan para que se alimenten de so ya mis seguidores, pues los espero para que se diviertan conmigo”, concluyó.

El nombre de este espectáculo según reveló Martín, que luego de esta gira aspira a ser catalogado como “la escopolamina” del humor colombiano, en principio tenía como nombre “Plata de mierda”, pero según confeso a Infobae Colombia los productores y organizadores del evento no le permitieron hacer la publicidad bajo ese titulo, razón por la que llegó a un acuerdo con ellos.

“La idea es confesar todo eso que sonroja, que genera pena tanto propia como ajena, por ejemplo la tarea de Margarita será contar cómo sufría mi padre tratando de buscarme oficio, yo era un problema, no sabían realmente qué hacer conmigo, y eso lo va contar mi hermana de manera muy jocosa”, adelantó.