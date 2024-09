Daniella Álvarez hizo historia en la Fashion Week de París: “Mi mensaje con mi prótesis, es que somos más que un cuerpo físico”

Daniella Álvarez fue una de las que se robó las miradas en la Paris Fashion Week 2024, desfilando por primera vez en cuatro años desde la amputación de su pierna izquierda - crédito Jarlinson Ramírez/cortesía L'Oreal París

Daniella Álvarez cautivó a los colombianos con su belleza y carisma cuando fue elegida Señorita Colombia en el Concurso Nacional de la Belleza en 2011, y pese a no contar con un paso muy afortunado en Miss Universo 2012, se ganó un espacio como presentadora en Estilo RCN, a lo que siguió un paso por la sección de entretenimiento del noticiero CM& y luego en el Desafío 2019: Super Regiones de Caracol Televisión.

Pero en 2020 su vida dio un giro radical cuando una serie de complicaciones de salud la llevaron a pasar por el quirófano para que le retiraran una masa que le encontraron en su abdomen. Debido a que dicha masa comprometía la artería aorta, durante la intervención se produjo una isquemia cuando la aorta se cerró, inutilizando su pie izquierdo debido a que no le llegaba sangre. Pese a los intentos de los doctores por hacerle recuperar el movimiento, estos fueron inútiles y llevaron a que Daniella tomara la decisión de amputar su pierna izquierda en 2020.

Pese a ello, su sonrisa y determinación de atravesar un momento tan complejo prevaleció, al punto que se transformó en un ejemplo de resiliencia en redes sociales una vez fue mostrando su nueva vida. La historia no tardó en dar la vuelta al mundo, y a cuatro años de la amputación cosechó los frutos de esa valentía cuando el pasado 23 de septiembre desfiló en Le Défilé, uno de los eventos insignia de la Fashion Week de París, como representante de la región andina y Centroamérica de la marca L’Oréal Paris, organizadora del mismo.

Compartiendo protagonismo con Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Viola Davis, Jane Fonda, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria y Andie MacDowell, la barranquillera provocó los aplausos y gritos de los asistentes a la pasarela, sorprendidos y conmovidos por verla de regreso.

Antes de su paso por la pasarela en el histórico teatro Ópera de París, Infobae Colombia habló con Daniella Álvarez. Aunque determinada, manifestó dudas sobre si usaría en el desfile su prótesis habitual o una especialmente diseñada para usar con tacones (finalmente usó la habitual, con una bota). La barranquillera también habló de lo que significaba para ella su regreso a las pasarelas, su preparación ahora que usa una prótesis, y la manera en que consiguió transmitir esperanza en redes sociales a pesar del momento tan duro que atravesó tras la amputación.

Daniella Alvarez ingresó a Le Defile con los brazos en alto, en señal de victoria, durante la Paris Fashion Week 2024 - crédito Jarlinson Ramírez/cortesía L'Oreal París

¿Qué significa para usted formar parte de Le Défilé París 2024?

Me siento orgullosa, emocionada y más que todo, privilegiada de tener esta gran oportunidad. Es una responsabilidad grande y una oportunidad para enviar un mensaje de inclusión, de esperanza y de perseverancia al mundo. Ojalá pueda influir y representar de alguna manera a muchas mujeres que sin ser perfectas podemos tener esas oportunidades.

¿Todavía siente nervios antes de entrar a una pasarela?

No, yo creo que desde muy chiquita si hay algo de lo que no sufro es de nervios. Cuando dicen “3, 2, 1, grabando” o voy a entrar a una pasarela. Creo que una de las cosas que tengo a favor es que no tengo miedo, y el miedo podría jugar una mala pasada a cualquiera cuando hay tantos nervios. La vida misma me ha entrenado por tantas oportunidades de salir con muchas personas que me ven.

Ahora, lo que si me da un poquito de nervios es que por primera vez vuelvo a hacerlo con prótesis. Y ahí ya juegan parámetros que no son fáciles para mí como el equilibrio. Yo espero que no haya una brisa que me vaya a desestabilizar o una luz que me confunda. No es lo mismo para mí hoy en día poder caminar todo antes. Espero que todo salga bien porque esta vez voy a desfilar con mi prótesis nueva de tacón, y no tengo tanta experiencia con esa, entonces estoy valorando si uso la de siempre esa.

La exreina se mostró bastante emocionada de haber formado parte del evento de moda - crédito YouTube L'oreal

¿Cómo se prepara para una pasarela con su prótesis?

Siempre digo que para este tipo de cosas uno no se prepara una semana o un mes antes: se prepara desde siempre. Todo me llevó a esto. Pero si me gustaría resaltar que vengo de estar tres meses en España haciendo un tratamiento neurólogo o muy importante para mi pie derecho. Gracias a él pude volver a levantar el pie y eso hace que no tenga que usar ortesis, que venía usando desde la amputación. Va a ser muy lindo no tener que usar un aparato extra a mi prótesis. De resto, ejercicio, fisioterapia, y a caminar se dijo.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con L’Oréal Paris y qué aprendió de esta colaboración con la marca?

Ha sido algo muy especial, porque es una marca que se alinea mucho con mis propósitos de vida, mis principios, mis valores. L’Oreal París es una compañía que sin lugar a dudas ha marcado un lugar en la industria de la belleza, mostrando que no importan las formas, los tamaños, los colores: importa el poder que tiene cada mujer en su interior.

Desfilar con su prótesis en un evento de esta magnitud envía un poderoso mensaje de inclusión. ¿Cómo influyó su experiencia personal en la manera en que ve la belleza y la moda?

Siempre he visto que mi prótesis hace parte de esa moda. Cada vez que pienso en un outfit o qué me voy a poner, pienso en que se me vea la prótesis porque realmente es lo que marca la diferencia en mí y marca la diferencia en el mensaje que estoy enviando de empoderamiento y de seguridad, de amor propio, de decir que esta es mi nueva versión de mi misma y me amo tal cual como soy.

¿Cómo pueden la moda y la belleza contribuir a un mundo más diverso e inclusivo?

Pienso que todavía nos falta mucho en ese aspecto, pero me siento honrada y agradecida de ver que la industria si está cambiando y se está volviendo más inclusiva, rompiendo esos estereotipos de toda la vida ¿no? Por supuesto, la moda y la belleza están muy cercanas, pero es muy gratificante ver que está siendo inclusiva con mujeres con vitiligo, con prótesis, con discapacidad; con la realidad y la verdad en la que vivimos. No tratando de hacernos ver una perfección que nunca ha existido. Están cambiando esos paradigmas.

Daniella Alvarez se convirtió en la primera colombiana en desfilar en la Paris Fashion Week 2024 - crédito Jarlinson Ramírez/cortesía L'Oreal París

Cuando sufrió la isquemia y le colocaron el implante tuvo la valentía de mostrarse siempre con una sonrisa en redes sociales, pero quizás lidiar con esa situación fue más complejo detrás de cámaras. ¿Cómo sobrellevó esos sentimientos más negativos y complicados producto de una experiencia tan traumática?

La manera de manejarlo, y más ahora que me dedico a hablar con personas que están atravesando amputaciones, siempre les digo “la mejor manera de vivirlo es atravesarlo”. No es dándole la espalda, negándolo, resistiéndote al tema, sino soltando y viviendo el momento.

Tuve muchos días en que prefería no bañarme y solamente quería mirar el techo. Cuando miraba el techo pensaba “¿Será que esto es verdad?”. Volvía y me miraba, me tocaba y decía “esto es verdad”. Pero solamente cuando atravesamos los duelos es que podemos salir adelante, y eso solo se logra viviéndolo, sufriéndolo. No nos podemos saltar esos momentos donde hay ansiedad, tristeza, frustración, depresión... hay que atravesar eso, vivirlo, para algún día volver a sonreír.

¿Cuál es el legado que espera dejar con su participación en Le Défilé París 2024, tanto en la industria de la moda como en la representación de las mujeres con discapacidad?

Inspirar a todas estas chicas y mujeres en el mundo a que no tengan tantas inseguridades. Damos a veces damos tantas cosas por hecho y las mujeres se fijan en las estrías, la celulitis y el gordito. Creo que mi mensaje con mi prótesis, con mis heridas, mis cicatrices es que somos más que un cuerpo físico. Somos nuestra actitud, nuestra esencia, nuestra alegría, nuestra sonrisa. Y espero inspirar y dejar eso como legado.