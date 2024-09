Aclaran rumores sobre la presunta muerte de famosa actriz de Pasión de Gavilanes

La actriz publicó un video en sus redes sociales en el que aclara la situación - crédito Kristina Lilley / Instagram

Las plataformas digitales se han convertido en uno de los canales para que los ciudadanos se informen de los sucesos coyunturales, como la muerte de sus personajes favoritos. Sin embargo, en algunas ocasiones se difunden versiones falsas, por lo que los mismos artistas tienen que aclararlas.

Precisamente, esto fue lo que ocurrió con Kristina Lilley, que tuvo que salir a desmentir los rumores sobre su supuesta muerte, teniendo en cuenta que estos se propagaron rápidamente a través de las redes sociales. La actriz, conocida por su papel en la telenovela Pasión de Gavilanes, dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud y ya superó el cáncer de mama.

La famosa actriz nació en Nueva York, pero tiene raíces colombianas y desde los tres años se radicó en el país, por lo que tiene una gran conexión con la cultura local. En medio de su exitosa carrera fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a un extenso proceso de tratamiento y recuperación.

En diversas ocasiones, compartió su largo proceso de sanación con sus seguidores, por lo que enviaba constantes mensajes de esperanza y fortaleza a aquellos que padecían condiciones de salud similares y, después de una dura lucha, logró vencer la enfermedad, una noticia que llenó de alegría a sus seres queridos y fanáticos.

Kristina Lilley aprovechó sus redes sociales para mantener a su audiencia informada sobre su salud y expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional recibido por parte de sus seguidores más fieles.

Por medio de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, la actriz no solo desmintió los rumores sobre su fallecimiento, sino que también reafirmó que se encuentra saludable, disfrutando de la vida y de sus nuevos proyectos. Con estas declaraciones, busca tranquilizar a aquellos que vieron los falsos rumores y creyeron en ellos.

Enfermedad de Kristina Lilley

La reconocida actriz ha enfrentado el cáncer en tres ocasiones, demostrando una notable fortaleza y actitud positiva. En una reciente entrevista con el presentador de televisión Carlos Ochoa, Kristina compartió su perspectiva sobre la enfermedad, destacando que el cáncer no es algo de lo que las personas deban avergonzarse.

En noviembre de 2022, Kristina reveló a través de sus redes sociales que estaba lidiando nuevamente con cáncer de seno. Desde entonces, comenzó un tratamiento que incluyó quimioterapia, que finalizó hace aproximadamente un año.

Kristina ha mantenido a sus seguidores informados sobre su estado de salud y ha abordado los rumores que han surgido en torno a su enfermedad. En sus publicaciones, destacó lo importante que fue para ella rodearse de personas que la quieren y la apoyan en medio del proceso de salud por el que tuvo que pasar.

En su diálogo con Carlos Ochoa, Kristina confesó que el cáncer provoca lágrimas y dolor, pero también considera que puede traer alegrías. Así también, agregó que el proceso de enfrentar una enfermedad de este tipo no es fácil para ninguno de los pacientes ni sus allegados, pero que la actitud y el apoyo emocional son fundamentales para sobrellevar la situación.

Desde el inicio de su diagnóstico, la actriz utilizó sus plataformas para transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia, inspirando a muchos de sus seguidores que también enfrentan desafíos similares, por lo que ha recibido comentarios de apoyo por parte de los internautas.

Entre las reacciones se destacan frases como: “Gracias a Dios es mentira”, “Que alegría escuchar que estás bien. Dios te bendiga siempre” y “Que susto me he dado cuando he leído esa noticia en tus historias. Nos queda mucha Kristi aún, sí señora”.