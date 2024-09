Mujer que se hizo viral por no pagar un servicio de transporte por estar “sin fondos” fue capturada robando en una tienda de ropa en Medellín

Para cuando las autoridades se presentaron, intentó convencerlas de que estaba mirando y nada más - crédito @ColombiaOscura / X

Esposada y dando explicaciones de los que estaba haciendo en una tienda de ropa en Medellín, fue vista la mujer que se hizo viral por tomar un servicio de transporte sin dinero, argumentando que, minutos antes de ser recogida, había enviado un mensaje a su conductora explicándole que no tenía con qué pagar.

Quienes, entonces, no la bajaron de ladrona y estafadora, no dudaron en compartir su nueva aparición en redes, señalando que efectuaron su captura luego de que los trabajadores del lugar la encontraran robando.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque, al ser requerida por las autoridades, ella trató de explicar por todos los medios que se encontraba echando un vistazo en la tienda y tenía total libertad para hacerlo: “Ayúdeme ¿Por qué me rompió el papel? Yo no robé, estaba mirando, no más”.