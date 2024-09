Por qué Yina Calderón atacó al cantante Jessi Uribe: “Fracasado que no volvió a pegar”

Jessi Uribe declaró que prefiere no seguir ni interactuar con personas polémicas en el medio digital - crédito Montaje Lina Muñoz Medina / Infobae

La influencer Yina Calderón ha vuelto a encender la polémica, esta vez dirigiendo sus críticas a el cantante de música popular Jessi Uribe.

En una serie de publicaciones y declaraciones, Calderón le respondido con dureza al artista Jessi Uribe, que en una entrevista la calificó de “demonio”, lo que generó revuelo en las redes sociales y despertó el interés de los internautas.

El conflicto entre Calderón y Uribe comenzó cuando este último, durante una entrevista, señaló a varios influencers, incluida Calderón, como “demonios”.

Uribe criticó duramente a la exparticipante de Protagonistas de novela, del canal RCN, afirmando que ella y otros influencers no aportan nada positivo a sus seguidores en redes sociales. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Calderón, quien no dudó en responder con igual contundencia.

Yina Calderón aseguró que la justicia divina le llegó a la pareja de artistas - crédito Infobae

Molesta por las declaraciones de Uribe, Calderón decidió utilizar sus plataformas para darle una respuesta contundente. La influencer cuestionó no solo la vida personal del cantante, sino también su carrera profesional.

“Yo soy un demonio, pero él es un fracasado que no volvió a pegar un solo tema”, expresó Calderón, en una clara referencia a la aparente ausencia de éxitos recientes del artista.

La exprotagonista de reality no se quedó allí y continuó con sus críticas. Recordó el inicio de la relación de Uribe con la también cantante Paola Jara, sugiriendo que desde que el cantante dejó a su exesposa, no ha logrado tener grandes éxitos en su carrera. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos entre los seguidores de ambos, generando una ola de comentarios en las redes sociales.

Yina Calderón ha sido referenciada por generar polémica entre famosos - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Muchos internautas han señalado que este tipo de controversias forman parte de una estrategia de Calderón para mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento digital. Durante las últimas semanas, la también DJ ha estado envuelta en varios conflictos públicos, incluyendo uno con la cantante Ana del Castillo, quien la calificó de “frustrada”. Parece que las críticas y enfrentamientos con otras figuras del espectáculo son un método efectivo para que Calderón mantenga su presencia en la esfera pública.

La polémica generada por Calderón y Uribe no solo ha captado la atención del público, sino que también refleja las dinámicas actuales de las redes sociales y el mundo de los influenciadores. En un entorno donde la visibilidad es clave, cualquier confrontación pública puede traducirse en una mayor notoriedad y, por ende, en una mayor influencia.

Las redes sociales juegan un papel fundamental en la carrera de los famosos. Calderón y Uribe son ejemplos de cómo los conflictos públicos pueden amplificar la presencia de una persona en el medio. A través de sus declaraciones y respuestas encendidas, ambos influyen en la percepción pública y moldean sus propias narrativas.

El cantante santandereano ha reaccionado en no optar en darle importancia a las palabras de la influencer Yina Calderón - crédito @jessiuribe/Instagram

Calderón, conocida por su actitud confrontativa y su capacidad para generar titulares, utiliza las redes sociales para mantener a su audiencia interesada y comprometida. Por su parte, Uribe, aunque criticado por sus declaraciones, también se beneficia de la atención mediática que estas generan, reforzando su presencia en el imaginario colectivo.

En la era digital, la controversia puede ser una herramienta poderosa para mantenerse vigente. Calderón, consciente de esto, no duda en utilizar su voz para generar debate y asegurar que su nombre siga resonando en los medios. La eterna búsqueda de relevancia en el mundo del entretenimiento obliga a las figuras públicas a entender y aprovechar las dinámicas de las redes sociales y las reacciones del público.

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Jessi Uribe es un reflejo de las complejidades del mundo del entretenimiento moderno, donde las redes sociales juegan un papel crucial. La polémica no solo resalta las personalidades y opiniones de los involucrados, sino que también ofrece un vistazo a cómo las figuras públicas aprovechan la controversia para mantenerse en el centro de la atención.