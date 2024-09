La periodista Tatiana Franko expuso de nuevo su preocupación por el uso de inteligencia artificial para suplantarla: “No es ético”

Tatiana Franko volvió a haber de los problemas que ha tenido con la inteligencia artificial - crédito @tatiana_franko / Instagram

La conductora del reconocido pódcast Vos Podés, Tatiana Franko, se dirigió a sus seguidores en redes sociales con la preocupación por lo que ahora se puede hacer con ciertas herramientas de inteligencia artificial.

Aunque Franko confesó que considera importante y útil que las personas aprendan a usar estas herramientas durante la nueva era tecnológica, pero considera que debe haber límites, pues varias veces ha sido suplantada con su voz e imagen para estafar a personas en redes sociales.

“Tengo que contarles que estoy bastante preocupada con este cuento de la inteligencia artificial, es muy chévere para ciertas cosas, hay aplicaciones y recursos maravillosos que nos facilitan la vida a nivel profesional, y cantidad de avances a nivel tecnológico con los que yo sí estoy de acuerdo”, dijo.

La presentadora de Vos Podés habló de los videos falsos que circulan en redes - crédito @tatiana_franko / TikTok

Sin embargo, recordó que varias veces ha sido víctima de ladrones que usan esta herramienta para robar en su nombre. “Cuando se trata de algo que no es ético y es negativo como lo que me está pasando a mí, pues es preocupante porque podemos estafar personas”.

La expresentadora de Muy Buenos Días explicó que varias personas han aprovechado el material que ella pública de su pódcast, tanto audio como video, para estafar personas. “Algunos seguidores me están enviando algunos pedazos de videos que se están robando, con el propósito de vender productos y servicios para que la gente se haga millonaria, lo que más me asustó es que están usando mi voz para contar un discurso que no he dicho yo”.

En el video, Tatiana compartió uno de los videos que le hicieron llegar, en donde efectivamente se ve cómo usaron el tono de su voz y gesticulaciones para vender productos y servicios; sin embargo, algo que molestó aún más a la presentadora, es que también han usado fragmentos de video y audio de sus famosas invitadas.

“También está ocurriendo con mis invitadas al pódcast, mismo caso, utilizan una parte de la entrevista que les conviene, alteran la imagen para vender lo que ellos quieren. La verdad no sé qué hacer porque me he metido a denunciar estas páginas, pero al parecer son demasiado profesionales porque están en todas las redes, pero sí quiero hacer una denuncia pública, por favor no caigan en estafas”.

La presentadora y conductora de pódcast reveló que ha intentado denunciar a los perfiles, pero nunca pasa nada - crédito @vozpodesoficial / Instagram

En el video, varios de sus seguidores le demostraron su apoyo en los comentarios, en donde aseguraron que la iban a ayudar a compartir la información; aunque varios aseguraron que se nota el uso de la herramienta de inteligencia artificial, también consideraron que personas mayores o no expertas en el tema podrían ser estafadas.

En repetidas ocasiones Tatiana ha sido suplantada

No es la primera vez que Franko habla de esto, pues en agosto, durante una entrevista para Lo Sé Todo, la directora de Vos Podés volvió a poner el tema sobre la mesa e invitó a tener cuidado en redes sociales.

En el video enseñado a Tatiana por el periodista del programa de chismes, se puede ver un video en el que Tatiana aparentemente está vendiendo un supuesto ritual millonario “Así gané cuatro millones de dólares jugando la lotería, solo tuve que aplicar un ritual bíblico de 7 segundos”, dice la voz modificada.

La conductora de Podcast explicó que los videos realizados por cuentas anónimas también la tomaron por sorpresa - crédito @losetodocol / Instagram

“Yo no vendo eso, yo no tengo los secretos para hacer millonario a nadie, ni yo he podido con eso, es inteligencia artificial, no caigan por favor”, alertó la presentadora en la entrevista.

La presentadora aseguró que al tratarse de inteligencia artificial y de una cuenta anónima de TikTok no se sabe a quién se puede demandar. “No tenemos ni idea a quién demandar, porque detrás de esto hay gente súper pro en temas de tecnología, y son páginas fantasmas que si vos las denuncias, te aparece otra”.

“Afortunadamente, no he tenido ningún problema con ninguna de las invitadas, pero sí es incómodo porque es el material que ellos brindan, ellos van a tu espacio, te dan la confianza con ese material y después otro lo utiliza para uso propio”, añadió.