La Gorda Fabiola en Sábados Felices: así se veía en sus primeras apariciones en el famoso programa

El fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, el 19 de septiembre de 2024 generó conmoción en los colombianos, especialmente en los televidentes del programa de Caracol Televisión, Sábados Felices, donde trabajó más de 30 años. La trágica noticia ha desatado reacciones de varias figuras del entretenimiento que recuerdan con cariño a la popular humorista.

La comediante llegó al programa en 1987 y, en varias oportunidades, contó que su ingreso a este espacio de humor se dio por casualidad, en el momento en el que el productor Gonzalo Acosta le propuso interpretar un personaje después de verla cerca al canal.

Pese a no tener experiencia frente a las cámaras encontró apoyo en las demás personas que trabajaban allí, que le ayudaron a enfrentarse a esta nueva etapa en su vida. Incluso, contó que accedió a la propuesta de Acosta en 1987 sin pensarlo mucho.

La carrera de la Gorda Fabiola en Sábados Felices estuvo llena de momentos significativos. Con el transcurso de los años, se convirtió en una figura entrañable del programa, no solo para sus colegas, sino también para miles de televidentes que crecieron viendo su talento, por lo que mostraron su tristeza por su partida.

En medio de todo el revuelo ocasionado por su muerte a sus 61 años de edad, salieron a la luz videos de la famosa en sus primeros años de televisión. Las imágenes sorprendieron a muchos, debido a que los internautas consideran que lucía igual y siempre conservó el mismo carisma. Incluso, en uno de los videos aprovechó para recordar una anécdota.

En una reunión con su equipo en 1992, Fabiola recordó sus primeros momentos en el programa, entre los que destacó una broma de Hugo Patiño: “Yo no sabía cómo funcionaban las cosas aquí y había una muñeca gigante de utilería; que era como de bronce, pesadísima. Una vez el señor Hugo la cogió y me dijo que se la habían regalado, entonces me pidió el favor de que se la cuidara mientras iba a hacer en una diligencia”, contó la Gorda Fabiola en ese momento.

Además, contó lo siguiente: “Pasó el tiempo, todos se fueron a almorzar y a mí me tocó sentarme porque no podía moverme con esa muñeca tan pesada. Nadie me decía nada, hasta que en la tarde ya les dio como dolor, se acercaron y me dijeron: ‘Ya, suficiente. Esa muñeca es de acá, descanse’”, lo que le hizo entender que esa era su “novatada”.

Después, todos se rieron y la famosa Gorda Fabiola recordaba esta anécdota como uno de sus momentos más inolvidables. El desarrollo de su carrera en el mundo del entretenimiento fue seguido de cerca por los colombianos, pues su habilidad para conectar con la audiencia y sus compañeros de trabajo la convirtió en una pieza fundamental del show.

En la celebración de fin de año de 1992, fue Alfonso Lizarazo quien la invitó a compartir sus experiencias e inicios en el programa. Posada aprovechó para recordar muchas anécdotas, incluyendo su adaptación al medio televisivo.

La Gorda Fabiola fue una inspiración para muchos artistas jóvenes y humoristas que querían empezar en el medio y que la han visto como una “madrina” durante los homenajes que rinden en su memoria en medio del dolor que ha causado su partida entre sus allegados.

En dichos eventos se demuestra que su legado perdura no solo en la comedia, sino en el cariño de sus colegas y la audiencia, que acudieron hasta la cámara ardiente del Concejo de Bogotá a darle un último adiós. Su historia ha servido de ejemplo de cómo una oportunidad inesperada puede cambiar una vida y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva.

Fabiola Posada fue una mujer que, se convirtió en una figura emblemática de la televisión colombiana, demostrando que con talento y dedicación se pueden alcanzar grandes éxitos. Además, su historia de vida y las veces que estuvo tan cerca de la muerte han sido destacadas después de su fallecimiento.