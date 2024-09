Karol Solís lanzó fuerte regaño a Petro y a las autoridades por presunto abuso de fuerza en protesta: “Estoy harta”

Karol Solís aseguró que se manifestará hasta que se garanticen los derechos de la ciudadanía - crédito @KarolSolisMenco&X

La politóloga Karol Solís volvió a reunirse con varias personas en el peaje Papiros, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, para manifestarse en contra del cobro que se hace a los vehículos de categorías C1 y C2 que se mueven por el lugar. Esto, luego de que denunciara haber sido agredida sexualmente por una patrullera de la Policía Nacional en medio de un operativo en el que fue capturada por ejercer su derecho a la protesta.

La ciudadana aseguró que regresaría al peaje y, de nuevo, llegaron funcionarios de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para atender la situación y normalizar el orden público. Ante la presencia de las autoridades, la ciudadana mostró su indignación, exigiendo respuestas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los mismos uniformados presentes.

“Estoy harta de que en esta maldita ciudad y que en este departamento no tengamos derecho. Presidente, ¿por qué, si aquí votamos por este gobierno del cambio, aquí se nos manda una, y otra, y otra vez, al Esmad para ejercer violencia ilegítima del Estado?”, cuestionó la politóloga.

La politóloga Karol Solís aseguró que la vida "no vale nada" en Colombia, independientemente del gobierno que llegue - crédito @KarolSolisMenco/X

Luego, se dirigió a un subintendente que se encontraba presente en el lugar, pregunto las razones por las cuales estaría violentando sus derechos, a pesar de que su manifestación se ha basado en el simbolismo y la resistencia. Mencionó a la Corte Constitucional, que reconoce el derecho a la protesta y a la realización de manifestaciones públicas.

“¿Por qué ninguno de ustedes es capaz de oponerse a hacer violencia ilegítima del Estado? No nos vamos a rendir. Y me da mucha pena, pero lo volveré a hacer, porque es mi derecho, y estoy harta, harta, de vivir sin derechos”, sostuvo la ciudadana.

Aseguró que alzará su voz hasta que la Policía Nacional decida ponerse del lado de la ciudadanía y respaldarla en sus derechos constitucionales y fundamentales.

Karol Solís cayó al suelo mientras estaba rodeada de agentes de la Undmo - crédito @KarolSolisMenco/X

En otra publicación, Solís denunció que las autoridades de la Undmo le quitaron al teléfono a un manifestante y golpearon a algunos de los asistentes. Además, indicó que al peaje llegaron más de 40 unidades de la unidad. “Nos van a masacrar en Papiros”, aseveró.

Luego, compartió un video en el que se evidencia una discusión entre los presentes y las autoridades. “Por favor, por favor, escúchenme”, dijo la politóloga, estando rodeada de uniformados. Luego, en medio de empujones y jalonazos, la ciudadana cayó al suelo y tuvo que ser protegida por algunos ciudadanos y agentes de derechos humanos.

“La vida en Colombia no vale nada. @petrogustavo. No importa en qué gobierno leas esto. El Atlántico es tierra de nadie, territorio mafioso y sin derechos Criminales @Pliniocg y @veranodelarosa”, indicó Solís en X.

La agresión sexual por parte de una patrullera

La denunciante aseguró que la patrullera Ana Rodriguez fue la responsable de tocarla en sus partes íntimas - crédito @KarolSolisMenco/X

En medio de la manifestación que llevó a cabo la politóloga en el peaje en cuestión el 16 de septiembre, una patrullera de la Policía Nacional habría tocado sus partes íntimas para doblegarla y lograr que entrara a una patrulla en calidad de detenida. Así lo denunció en sus redes sociales.

“Denuncio acoso sexual por la policía, quien tocó mi vagina y pellizcaba mis glúteos para obligarme a entrar al vehículo”, escribió.

Luego, compartió un video de lo sucedido, en el que quedó grabado cómo, estando rodeada de varios integrantes de la Undmo, la mujer policía la habría agredido sexualmente. “¡Me están agarrando, la policía me pellizca, la policía me está agarrando mis partes íntimas!”, gritó Solís en ese momento. En ese momento, un uniformado interfirió entre la persona que estaba filmando y la ciudadana, para que no quedaran captados los hechos.