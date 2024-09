⁠⁠Laura Tobón habló de las pérdidas y los fracasos que tuvo al empezar su emprendimiento: “Los clientes estaban cero felices”

Laura Tobón habló sobre los errores y fracasos de su negocio de vestidos de baño - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora, influencer y modelo Laura Tobón compartió detalles sobre los desafíos que enfrentó al iniciar su emprendimiento en el sector textil. A través de sus redes sociales, la empresaria bogotana reveló que los primeros pasos en su negocio de vestidos de baño, llamada Sea salt, estuvieron marcados por numerosos errores y dificultades.

En una historia de Instagram, Tobón confesó que su empresa sufrió varios fracasos iniciales: “Fracasamos un montón, perdimos plata, estábamos haciéndolo muy mal, los textiles que estábamos utilizando no funcionaban bien, todo se dañaba, los clientes estaban cero felices, nos devolvían las piezas. O sea, era terrible”, expresó la presentadora. Este testimonio busca servir de aprendizaje para sus seguidores, que podrían enfrentar situaciones similares en sus propios emprendimientos.

A pesar de estos tropiezos, la creadora de contenido destacó la importancia de la perseverancia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Según la modelo, estos errores le permitieron mejorar muchas áreas de su negocio, que actualmente se encuentra en una posición más estable: “De esos aprendizajes es que va creciendo uno también, van cambiando muchas cosas”, comentó.

Otro aspecto crucial que la presentadora del programa La Voz Kids resaltó fue el valor del trabajo en equipo: “¿Y saben de qué me he dado cuenta? Que el trabajo en equipo es muy importante. Si yo no tuviera un equipo maravilloso, no pudiéramos estar haciendo lo que estamos logrando”, afirmó. Esta declaración destacó cómo la colaboración y el apoyo mutuo dentro de su equipo fueron fundamentales para superar los obstáculos iniciales y alcanzar el éxito.

Además de su faceta empresarial, Laura Tobón es conocida por compartir diversos aspectos de su vida en sus redes sociales. Desde sus proyectos televisivos hasta sus viajes de negocios y momentos familiares, la presentadora mantiene una conexión constante con su audiencia. En especial, suele publicar fotos y videos de su hijo, Lucca, lo que le ha permitido construir una relación cercana y auténtica con sus seguidores.

La honestidad y transparencia de la modelo al hablar sobre sus fracasos empresariales generó una respuesta positiva entre su comunidad. Muchos de sus seguidores han agradecido su sinceridad y han compartido sus propias experiencias en el mundo del emprendimiento, creando un espacio de apoyo y motivación mutua.

La historia de la empresaria es un ejemplo de resiliencia y aprendizaje continuo en el ámbito empresarial. Su capacidad para enfrentar y superar los desafíos iniciales, junto con el apoyo de su equipo, le ha permitido consolidar su negocio y servir de inspiración para otros emprendedores.

“Sea Salt es pensado, diseñado y fabricado en Colombia de manera amigable con el medio ambiente y la sociedad. Sea Salt es arena, es agua de mar, es la sal que se queda pegada en la piel que se deja dorar por el sol, es la felicidad de entregarse a la playa, al mar y a los ríos para reencontrarse con los latidos del propio corazón. Sea salt es una marca que une el talento de Laura, Mercedes, Catalina y Pily, para crear prendas hechas a mano en Colombia con amor”, describe la página web de la marca de la influencer.

La bogotana vede ropa de playa, enterizos, bikinis con precios desde $200.000 y hasta $500.000. Además, tiene una agencia llamada MTZ que representa a creadores de contenido, talentos enfocados en moda, estilo de vida, belleza y cuidado personal.

“A la hora de emprender, el trabajo en equipo es sumamente importante. Si eres una persona que no sabe trabajar en equipo no vas a ser exitoso en ningún negocio. Por eso creo que nos ha ido muy bien, tanto con Sea Salt como con la agencia MTZ, donde hemos acogido a muchas mujeres y les hemos ayudado a cumplir sus sueños. Entre más unidas estamos como mujeres, más fuertes somos y más impacto generamos. Así que creo que este año va a ser imparable para mí, con muchos aprendizajes y crecimiento”, reveló en una entrevista para la Revista Diners.