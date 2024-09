Felipe Saruma habría enviado una nueva indirecta a Andrea Valdiri: “Anhelo volver a ti”

Felipe Saruma publicó un video en el que parece hablar con una exnovia - crédito @felipesaruma - @andreavaldirisos/Instagram

Felipe Saruma generó un gran revuelo en las redes sociales después publicar un video en el que simula una llamada telefónica a una expareja, confesándole que aún tiene sentimientos por ella. Este video fue interpretado por muchos de sus seguidores como una indirecta hacia su exesposa Andrea Valdiri, de la cual se separó en noviembre de 2023.

En el video, Saruma aparece hablando con una supuesta expareja, expresándole que no ha podido superarla y que desea volver a intentarlo: “Aún no te he superado, eso querías oír, anhelo de lo más profundo de mi corazón volver a ti, a lo nuestro, te recuerdo y pasas por mi mente una y otra vez, desde que comienza el día hasta al anochecer”, dijo el influenciador en el clip.

El clip que ha sido ampliamente comentado en redes sociales, muestra al bumangués confesando que no recuerda las razones por las que terminaron: “Ya ni me acuerdo por qué todo llegó a su fin, quizás circunstancias del momento, te extraño y cómo la pasábamos de bien”. Al final del video, el creador de contenido propone a su expareja olvidar lo malo y perdonarse mutuamente para darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la respuesta de la exnovia es negativa, recordándole que han pasado siete años desde su ruptura y que ella ya tiene una vida hecha con marido e hijos: “Felipe han pasado siete años, no ves que tengo marido, un hogar hijos y estoy esperando otro. Supéralo ya”.

Las reacciones al video no se hicieron esperar. Muchos seguidores elogiaron la creatividad de Saruma para aprovechar el tema mediático de su antigua relación con Valdiri. Comentarios como “El único que no factura ahora con las rupturas es uno; muy pilo con esas indirectas; el acento costeño de Valdiri; acá facturamos todos, mejor dicho, más claro imposible”; “Solo espero que esto sea contenido puro, no mensajes subliminales!! 😢” y “Han pasado ya 15 años supéralo!! 😂😂😂 🥴 Parece chiste pero es anécdota”, inundaron las redes sociales.

Aunque muchos usuarios de Instagram quedaron sorprendidos con las declaraciones del productor audiovisual, todo se trató de un video de humor en el que confesaba sus sentimientos a una exnovia que ya estaba casada y con tres hijos. Sin embargo, algunos siguieron interpretaron el video como una posible indirecta para Andrea Valdiri.

Además de este video, el influencer ha estado compartiendo en sus historias de Instagram adelantos de sus proyectos audiovisuales, grabando comerciales y videos musicales para importantes figuras y marcas colombianas. El creador de contenido también está expandiendo sus negocios, planeando abrir una sucursal de su productora audiovisual en Estados Unidos y lanzando tres nuevos emprendimientos: una academia, una inmobiliaria y un restaurante: “Seguimos por aquí trabajando, estamos en Miami, finiquitando todos los detalles con los contadores de la LLC porque ahora Vertical Cinema va a tener una LLC en Estados Unidos, va a hacer sus cositas acá como debe ser y pues bueno para expandirnos”.

“Estoy montando mi restaurante, estamos trabajando en eso y poco a poco les voy a ir contando más información. Es aquí en la hermosa ciudad de Barranquilla y hemos estado de reunión en reunión organizando todo porque esto es algo totalmente nuevo para mí, pues me hablan de mis cámaras, mi vaina y mi tipo de negocio, perfecto, pero en esto de hacer un restaurante es algo que yo soy cero, algo que apenas estoy iniciando. Es un mundo totalmente nuevo, pero me encanta y sé que es algo que a ustedes les va a encantar (...) También estamos trabajando en el proyecto inmobiliario que les conté hace unos meses, que ya vamos a empezar a construir, y es una excelente oportunidad para ustedes. Lo que hay es proyectos”, añadió el bumangués en sus redes sociales.

Saruma también ha mantenido a sus seguidores informados sobre aspectos más personales de su vida, como sus rutinas de ejercicio y su gusto por el pádel, además de compartir videos de diferentes temáticas en su Instagram.