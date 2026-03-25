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Figura de Croacia no se deja sorprender de James Rodríguez en la selección Colombia: “Su inicio no fue el ideal”

El volante cafetero es uno de los líderes en el combinado nacional, pese a que solo tiene dos partidos disputados en la temporada 2026 y se conoce poco de su nivel actual

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James Rodríguez
James Rodríguez venía de no jugar durante más de tres meses por el cambio de equipo en 2026, pasando de León de México a Minnesota United - crédito FCF

La selección Colombia ultima detalles para su primer partido de 2026, que será el amistoso frente a Croacia en Orlando, Florida, el jueves 26 de marzo, y el objetivo es conseguir una victoria para seguir definiendo al equipo que irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

James Rodríguez llegó a la convocatoria de la Tricolor bajo muchas dudas, pues solo ha jugado dos partidos en el año, ya que le costó un tiempo la adaptación en Minnesota United y aún no brilla en la MLS, pese a la expectativa generada entre los aficionados por su trayectoria.

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De hecho, uno de los jugadores de Croacia se refirió a la situación del mediocampista, revelando que, más allá de su talento y aporte a Colombia, no es alguien que genere mucha preocupación en los europeos por su actualidad, aunque no se confían de lo que pueda hacer en el amistoso.

“Despertará interés”

Marco Pasalic es un atacante que juega en Orlando City, de la MLS, conoce bien el estadio y al público, lo que es una ventaja para los croatas para vencer a un combinado cafetero que llamó a todas sus figuras, entre ellas a James Rodríguez, porque también afronta la liga de Estados Unidos, pero no le sorprende mucho.

“Saben lo que hemos hecho en los dos últimos Mundiales. Será un partido difícil, pero creo que tenemos la calidad para competir con cualquiera. James Rodríguez es una figura importante en la liga y sin duda despertará interés. Su inicio no fue el ideal, pero jugadores como él siempre encuentran su ritmo”, dijo el croata, citado por la cuenta de X llamada The Croatian.

Marco Pasalic juega con Orlando City desde la temporada 2025 y suma 11 partidos con Croacia - crédito Steve Roberts/Imagn Images
Marco Pasalic juega con Orlando City desde la temporada 2025 y suma 11 partidos con Croacia - crédito Steve Roberts/Imagn Images

Pasalic también se refirió a Brasil, el otro rival después de Colombia: “Claro que es una pena para el fútbol que Neymar no esté, porque es uno de los mejores jugadores de su generación. Pero Brasil tiene tanta profundidad que siempre hay alguien listo para entrar, aunque por lo que he visto, ha habido algunos cambios. En fin, es lo que hay, estamos concentrados en nosotros mismos y en nuestro juego”.

Por su parte, Néstor Lorenzo destacó al rival en rueda de prensa y lo peligroso que será el 26 de marzo: “Croacia es uno de los mejores equipos del mundo, ellos lo han mostrado al resto del mundo en los últimos dos mundiales. El entrenador es genial, ha hecho un gran trabajo con el equipo (...) Aspiramos a llegar a la posición a la que ellos llegaron”.

Luka Modric y Josko Gvardiol, dos de las figuras de la selección de Croacia - crédito Lisi Niesner/REUTERS
Luka Modric y Josko Gvardiol, dos de las figuras de la selección de Croacia - crédito Lisi Niesner/REUTERS

El entrenador también se refirió a James: “El tema de los minutos jugados, tiene que ver cómo está él físicamente, tuvo la suerte de ir a un club que no lo tirara de una vez a la cancha, hizo pretemporada y se le ve bien en lo físico, le falta quizás minutos de fútbol”.

Lorenzo y la molestia por el calendario de amistosos

Una de las quejas del técnico de la selección Colombia es por las fechas de los dos compromisos en marzo, debido a que no le da suficiente tiempo para preparar ambos compromisos, dada su importancia y que son determinantes para la convocatoria del mundial.

Lo único negativo es que jugamos en dos días y medio con Croacia y Francia, no nos gusta eso, se desvirtúa un poco la parte física de los jugadores y seguramente nos van a obligar a hacer muchos cambios”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo, avisando rotación de la nómina para esos compromisos.

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo rotará la plantilla de la selección Colombia en algunas posiciones, para enfrentar a Croacia y Francia - crédito FCF

El argentino explicó que “lo que se busca con estos partidos es competir al más alto nivel, son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales, a lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con los grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones, Oceanía, Norteamérica, Europa y Asia y han sido duelos de visitante muchas veces, queremos competir y mirar en qué altura estamos, aspiramos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales”

“En cuanto al porcentaje de la preparación al Mundial es difícil porque el último partido lo jugamos hace cuatro meses como equipo nacional, la última etapa de concentración previo al Mundial que se va a hacer en mayo, ahí miraremos cómo va la preparación. Acá juntamos 26 jugadores con distintas actualidades, unos vienen de lesión, unos vienen de jugar mucho y otros poco, es difícil evaluar, el grupo es unido, los conceptos ya están asimilados. Este grupo tiene ganas de marcar historia y esto es lo más tranquilo que me deja”, finalizó.

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