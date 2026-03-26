Hijos de los fundadores del cartel de Cali harán documental con audios inéditos de la caída de Pablo Escobar

El hijo del capo que falleció en 2022 afirmó que las grabaciones están en poder de sus primos - crédito @Elhijodelajedrecista/Instagram

En los 80, cuando el cartel de Cali y el de Medellín tenían el poder del narcotráfico en Colombia, estas estructuras criminales protagonizaron una disputa que involucró a todo el país, ya que en ella se cometieron atentados contra figuras relevantes del crimen organizado en los que murieron cientos de inocentes.

Tras la fuga de Pablo Escobar de La Catedral, el cartel de Cali se unió con los hermanos Castaño y otros capos para conformar Los Pepes, que tenían como objetivo dar de baja al máximo cabecilla del cartel de Medellín.

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El 2 de diciembre de 1993, Escobar murió en el tejado de una vivienda del barrio Los Olivos, en Medellín. Sobre su deceso hay diferentes historias, puesto que las autoridades se atribuyen el hecho, lo mismo que Los Pepes, mientras que los familiares del antioqueño aseguran que se suicidó.

Sin certezas sobre lo registrado en esa jornada, una de las claridades del caso es que el cartel de Cali y los demás enemigos de Pablo Escobar lograron interceptar las comunicaciones del mafioso, algo sobre lo que no se ha revelado mucho hasta el momento.

Heredero del cartel de Cali anunció un documental sobre la casería contra Pablo Escobar

El cartel de Cali y el de Medellín estaban en guerra por un conflicto entre Pablo Escobar y "Pacho" Herrera - crédito Colprensa/AFP

En su cuenta de Instagram, Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, fundador del cartel de Cali que falleció en una prisión de Estados Unidos en 2022, decidió hablar sobre qué pasó con las grabaciones que su familia tenía sobre Pablo Escobar.

Mondragón indicó que todo el material está en poder de sus primos, hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, preso en Norteamérica, y anticipó que están realizando un documental al respecto.

“Lo tenía el cartel de Cali porque él también mandaba VHS y filmaciones. Todo este material está en poder de los hijos de mi tío Miguel. Ellos sacarán un documental que se hará y se llamará Los caballeros de Cali; allí se narrará todo lo que pasó durante la persecución del cartel de Cali contra Pablo Escobar”.

Los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali y enemigos de Pablo Escobar en el negocio del narcotráfico, obligaron a la viuda a ceder parte de la riqueza del líder del cartel de Medellín a cambio de su vida - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

En la publicación, el hijo del “Ajedrecista” mencionó otros aspectos del material interceptado de Pablo Escobar, asegurando que la organización criminal fue clave para identificar la ubicación del capo antioqueño y no las autoridades.

“La caída de Pablo Escobar no fue solo el resultado de una ofensiva militar; fue, ante todo, una victoria de la inteligencia técnica. Durante años, el cartel de Cali operó la red de interceptación y espionaje más avanzada de la época, logrando capturar cada movimiento del cartel de Medellín. Esta superioridad tecnológica permitió a “La Corporación” anticipar atentados y rastrear los hilos de poder que sostenían a Escobar cuando las autoridades oficiales aún estaban a ciegas”.

Fernando Mondragón afirmó que las grabaciones que tienen sus primos serán el tema principal del largometraje, del que entregó pocos detalles.

“Este invaluable acervo histórico, compuesto por miles de cassettes, cintas VHS y grabaciones Beta, contiene las comunicaciones reales de Escobar y la bitácora de su declive. Actualmente, este material estratégico permanece bajo custodia de los hijos de mi tío, Miguel Rodríguez Orejuela, y será el eje central del documental”.

Los fundadores del cartel de Cali se unieron a los hermanos Castaño para acabar con Pablo Escobar - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia

Por último, Mondragón mencionó las producciones que se han hecho sobre la vida de Pablo Escobar, asegurando que las grabaciones que tiene su familia van a desmentir todo lo que se ha afirmado sobre la muerte del capo del cartel de Medellín y la verdadera participación que tuvieron Los Pepes en este hecho.

“En esta producción, se desclasificará por primera vez el registro forense de la persecución y los audios originales que desmantelan las versiones distorsionadas de la televisión”.