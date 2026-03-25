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Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali

Los aficionados alistan el bolsillo para los dos compromisos del combinado nacional en el estadio Pascual Guerrero, enfrentando a Venezuela y Chile

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Selección Colombia femenina
La selección Colombia femenina le apunta a la victoria en las próximas tres jornadas de la Liga de Naciones Conmebol en abril - crédito FCF

La selección Colombia femenina se volverá a reunir en abril para la Liga de Naciones de la Conmebol, que retoma competencia en 2026 para definir las dos clasificadas directas al mundial de Brasil 2027, así como los otros dos cupos para el Torneo de Repechaje que también se disputará en ese país.

El cuadro cafetero espera todo el apoyo de la afición en Cali, donde jugará en el estadio Pascual Guerrero dos de sus tres compromisos de abril, contra Perú y Chile, esperando el triunfo para seguir en carrera al certamen de la FIFA, además de que regresa a su sede habitual después de pasar por Medellín en 2025.

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Para eso, la FCF dio a conocer los precios de la boletería para esos partidos de local, que son beneficiosos para todos los hinchas no solo por sus valores, sino por la promoción, para que no tengan que elegir entre uno u otro compromiso, ya que ambos son determinantes para subir en la tabla.

La boletería para ver a Colombia

Pensando en el tiquete anticipado para el mundial, la Tricolor quiere aprovechar su condición de local para ganar, pero necesita del apoyo del público para vencer a Venezuela, que es líder en la tabla de posiciones, y Chile, tercera con las mismas unidades de las cafeteras.

Una de las promociones de la selección Colombia femenina es asistir a los dos partidos en Cali por el mismo precio, con el objetivo de garantizar una buena cantidad de público en esos juegos, con cifras que van desde los 56.000 pesos hasta los $112.000, junto con el recargo del servicio de la empresa TuBoleta.

Selección Colombia femenina
Los aficionados tendrán la opción de ver a la selección Colombia femenina en sus partidos de la Liga de Naciones en Cali por el mismo precio - crédito FCF

A través de un comunicado, la FCF señaló que “el estadio Pascual Guerrero acogerá al equipo nacional y se vestirá de amarillo para alentar a las jugadoras. Confiamos en que las tribunas se llenen de alegría, energía y ese aliento incondicional que siempre caracteriza a los hinchas de las selecciones Colombia”.

“Por ello, desde la Federación Colombiana de Fútbol extendemos una invitación a todos los aficionados del fútbol del país para que acompañemos a las jugadoras en este gran reto del primer semestre de 2026″, añadió la entidad, esperando una buena acogida en esos compromisos.

La selección Colombia tiene como gran objetivo en 2026 clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se jugará en Brasil en 2027 - crédito FCF
La selección Colombia tiene como gran objetivo en 2026 clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se jugará en Brasil en 2027 - crédito FCF

De otro lado, para aquellos hinchas que solo puedan ir a alguno de los partidos contra Venezuela y Chile, los precios van desde los 40.000 hasta los 80.000 pesos, que son accesibles para todo público en las tribunas y palcos del estadio Pascual Guerrero.

Linda Caicedo brilló, pero fue goleada

Linda Caicedo, figura de la selección Colombia femenina, registró dos goles y la mejor calificación del partido, aunque Real Madrid Femenino sufrió una derrota 2-6 ante Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina, jugada el miércoles 25 de marzo.

El trámite inicial se vio marcado por la ventaja temprana de las visitantes, con tantos de Ewa Pajor y Esmee Brugts antes del minuto 15. La reacción del conjunto blanco llegó al 30, cuando Caicedo superó a la portera rival para descontar. Apenas dos minutos más tarde, Irene Paredes amplió la diferencia.

El doblete de Linda Caicedo no fue suficiente para evitar la goleada del Barcelona sobre Real Madrid por 6-2 en la Champions femenina - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS
El doblete de Linda Caicedo no fue suficiente para evitar la goleada del Barcelona sobre Real Madrid por 6-2 en la Champions femenina - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

Un nuevo tanto de Caicedo a los 66′, mediante un derechazo desde la medialuna que se incrustó en el ángulo, significó el quinto gol personal de la colombiana en esta edición del torneo. La atacante suma además tres goles en Liga F, dos en Copa de la Reina y uno en la Supercopa Española Femenina durante la temporada.

El Barcelona dominó el complemento, con doblete adicional de Pajor y gol de Vicky López, asegurando una amplia ventaja de cara al encuentro de vuelta. La serie, casi sentenciada, continuará el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou.

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