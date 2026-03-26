Bogotá será sede de una apuesta por la inclusión y el entretenimiento infantil; esto se sabe

El evento regresa a Bogotá con novedosas propuestas de bienestar y aprendizaje en abril. Muchas familias descubrirán nuevos espacios para compartir y conectar. Experiencias diseñadas para todos los miembros del hogar, sin excepción - crédito Suministrada a Infobae

La ciudad de Bogotá será sede de la segunda edición de Baby World, un evento que reunirá a más de 90 marcas, espectáculos musicales, experiencias interactivas y actividades diseñadas para niños y padres, los días 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael. Según información proporcionada por los organizadores, el encuentro busca convertirse en un espacio de entretenimiento, aprendizaje y convivencia para familias, incluyendo a quienes conviven con animales de compañía.

La empresaria y creadora de la feria, Stefany Sepúlveda, explicó que Baby World se concibe como una feria familiar con propuestas de conocimiento y bienestar para adultos y menores.

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“Más que un evento, Baby World es una feria familiar que reunirá durante dos días experiencias de entretenimiento, conocimiento y bienestar para padres, niños y también para sus animales de compañía, en un ambiente seguro y al aire libre”, declaró Sepúlveda en declaraciones recogidas por Infobae.

Un evento programado para el 18 y 19 de abril ofrecerá actividades diseñadas para familias, incluidos talleres sobre educación emocional y convivencia, así como espectáculos artísticos en un entorno certificado como inclusivo - crédito Suministrada a Infobae

El programa contempla la presentación de cuatro espectáculos musicales enfocados en la primera infancia. En el escenario principal se presentarán Los Nuevos Canticuentos, Tu Rockcito, el show Un Bosque Encantado y la artista panameña Policanticuentos, quien ofrecerá una función que combina música, títeres y magia. Según el reporte de Infobae, estas propuestas buscan fomentar la interacción familiar a través del arte y el juego.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es el enfoque inclusivo del evento. Baby World cuenta con la certificación del sello Pablo, que lo acredita como espacio amigable con el autismo y otras neurodivergencias. Esta distinción reconoce la incorporación de ajustes que facilitan la participación de familias con necesidades sensoriales específicas. Entre las medidas implementadas figura la Hora Tranquila, una franja con menor estimulación sensorial —reducción de ruido, luces y aforo—, así como una zona de calma, señalización accesible, programación anticipada visible y personal capacitado para acompañar a los asistentes.

La empresaria y fundadora sostiene una visión innovadora al organizar esta jornada en un espacio campestre, impulsando la unión intergeneracional y el aprendizaje práctico para familias con preferencias y necesidades diversas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Carolina Montoya, directora de la fundación sello Pablo, indicó que cerca del 80% de las familias con personas neurodivergentes limitan sus salidas por falta de entornos adecuados. “Diseñar experiencias más accesibles no solo amplía la participación, también transforma la manera en que entendemos los eventos familiares en Colombia”, puntualizó Montoya durante la presentación, según informó Infobae.

La agenda de Baby World incluye una sección académica y una zona de talleres a cargo de expertos nacionales e internacionales. Se abordarán temas como el bullying, el uso de pantallas en la crianza y la educación emocional en la infancia. Además, se ofrecerán charlas sobre bienestar y convivencia entre niños y animales de compañía, en espacios diseñados específicamente para este público.

Los asistentes podrán recorrer una feria escolar con propuestas educativas, acceder a contenidos especializados sobre crianza y descubrir productos y servicios para la primera infancia. El evento también contempla áreas de juego y actividades interactivas, con la intención de propiciar el aprendizaje y la socialización en un entorno campestre.

La organización prevé la participación de familias de diferentes regiones de Colombia y anticipa una afluencia significativa, debido a la variedad de actividades y la inclusión de iniciativas de accesibilidad. Según los responsables del festival, la programación y la logística están diseñadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes en todo momento.

Infobae detalla que la segunda edición de Baby World tendrá lugar los días 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael, un espacio al aire libre en las afueras de Bogotá. El evento se proyecta como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la promoción de entornos familiares más inclusivos.