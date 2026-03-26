Colombia

Bogotá será sede de una apuesta por la inclusión y el entretenimiento infantil; esto se sabe

El evento reunirá shows, talleres, zona de calma y oferta de productos para la primera infancia

Guardar
Baby World crece
El evento regresa a Bogotá con novedosas propuestas de bienestar y aprendizaje en abril. Muchas familias descubrirán nuevos espacios para compartir y conectar. Experiencias diseñadas para todos los miembros del hogar, sin excepción - crédito Suministrada a Infobae

La ciudad de Bogotá será sede de la segunda edición de Baby World, un evento que reunirá a más de 90 marcas, espectáculos musicales, experiencias interactivas y actividades diseñadas para niños y padres, los días 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael. Según información proporcionada por los organizadores, el encuentro busca convertirse en un espacio de entretenimiento, aprendizaje y convivencia para familias, incluyendo a quienes conviven con animales de compañía.

La empresaria y creadora de la feria, Stefany Sepúlveda, explicó que Baby World se concibe como una feria familiar con propuestas de conocimiento y bienestar para adultos y menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Más que un evento, Baby World es una feria familiar que reunirá durante dos días experiencias de entretenimiento, conocimiento y bienestar para padres, niños y también para sus animales de compañía, en un ambiente seguro y al aire libre”, declaró Sepúlveda en declaraciones recogidas por Infobae.

Baby World crece
Un evento programado para el 18 y 19 de abril ofrecerá actividades diseñadas para familias, incluidos talleres sobre educación emocional y convivencia, así como espectáculos artísticos en un entorno certificado como inclusivo - crédito Suministrada a Infobae

El programa contempla la presentación de cuatro espectáculos musicales enfocados en la primera infancia. En el escenario principal se presentarán Los Nuevos Canticuentos, Tu Rockcito, el show Un Bosque Encantado y la artista panameña Policanticuentos, quien ofrecerá una función que combina música, títeres y magia. Según el reporte de Infobae, estas propuestas buscan fomentar la interacción familiar a través del arte y el juego.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es el enfoque inclusivo del evento. Baby World cuenta con la certificación del sello Pablo, que lo acredita como espacio amigable con el autismo y otras neurodivergencias. Esta distinción reconoce la incorporación de ajustes que facilitan la participación de familias con necesidades sensoriales específicas. Entre las medidas implementadas figura la Hora Tranquila, una franja con menor estimulación sensorial —reducción de ruido, luces y aforo—, así como una zona de calma, señalización accesible, programación anticipada visible y personal capacitado para acompañar a los asistentes.

Baby World crece
La empresaria y fundadora sostiene una visión innovadora al organizar esta jornada en un espacio campestre, impulsando la unión intergeneracional y el aprendizaje práctico para familias con preferencias y necesidades diversas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Carolina Montoya, directora de la fundación sello Pablo, indicó que cerca del 80% de las familias con personas neurodivergentes limitan sus salidas por falta de entornos adecuados. “Diseñar experiencias más accesibles no solo amplía la participación, también transforma la manera en que entendemos los eventos familiares en Colombia”, puntualizó Montoya durante la presentación, según informó Infobae.

La agenda de Baby World incluye una sección académica y una zona de talleres a cargo de expertos nacionales e internacionales. Se abordarán temas como el bullying, el uso de pantallas en la crianza y la educación emocional en la infancia. Además, se ofrecerán charlas sobre bienestar y convivencia entre niños y animales de compañía, en espacios diseñados específicamente para este público.

Los asistentes podrán recorrer una feria escolar con propuestas educativas, acceder a contenidos especializados sobre crianza y descubrir productos y servicios para la primera infancia. El evento también contempla áreas de juego y actividades interactivas, con la intención de propiciar el aprendizaje y la socialización en un entorno campestre.

La organización prevé la participación de familias de diferentes regiones de Colombia y anticipa una afluencia significativa, debido a la variedad de actividades y la inclusión de iniciativas de accesibilidad. Según los responsables del festival, la programación y la logística están diseñadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes en todo momento.

Infobae detalla que la segunda edición de Baby World tendrá lugar los días 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael, un espacio al aire libre en las afueras de Bogotá. El evento se proyecta como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la promoción de entornos familiares más inclusivos.

Temas Relacionados

BogotáNiñosEventoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha 25 de marzo: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Resultados Baloto y Revancha 25 de marzo: números ganadores del sorteo de HOY

Inician obras del corredor Verde de la Séptima: cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de marzo en Bogotá

Las intervenciones comenzarán en el tramo entre calles 121 y 119, donde se restringirá un carril durante siete meses. Las autoridades definieron desvíos, traslado de un paradero y medidas de manejo de tránsito para mantener la circulación mientras avanzan las obras

Inician obras del corredor Verde de la Séptima: cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de marzo en Bogotá

Resultados Lotería de Manizales 25 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Manizales 25 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

El partido entre Colombia y Croacia será el escenario del reencuentro entre dos figuras que pasaron por el Real Madrid en su mejor momento

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Abogada de Hollman Morris se pronunció sobre denuncias de presunto acoso y el estado del proceso judicial

La defensa aseguró que no existen sanciones ni procesos vigentes contra el gerente de Rtvc y explicó que el caso en curso corresponde a una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por él mismo

Abogada de Hollman Morris se pronunció sobre denuncias de presunto acoso y el estado del proceso judicial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali