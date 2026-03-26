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Resultados de la Lotería del Valle 25 de marzo: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)
El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería del Valle publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este miércoles 25 de marzo de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $9.000 millones y más de 30 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 25 de marzo de 2026.

Número de sorteo: 4841

Número ganador: 1414.

Serie: 237.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

Esta lotería únicamente realiza un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder ganar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

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