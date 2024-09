“Fuera Petro”: mientras el Presidente tuvo que disculparse por llamarlos “asesinos”, opositores le repitieron el “corito”, esta vez en un concierto de música clásica

La respuesta del mandatario a la orden del Consejo de Estado no pareció gustarles a los opositores que, incluso, en el concierto de André Rieu no dejaron de decirle al mandatario "fuera, Petro" - crédito Colprensa, @lukelipekun13/X y @petrogustavo/X

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y disculparse por catalogar de “asesinos” a los opositores que han expresado la expresión “¡fuera, Petro!” en distintos espacios y escenarios nacionales e internacionales.

A través de un documento, la institución dispuso que el primer mandatario, en el plazo de 5 días a partir de la emisión de la determinación, debía ofrecer “disculpas públicas”. Incluso, el Consejo de Estado estableció que estas “deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de X.com de @petrogustavo”.

Pero la respuesta del Presidente al fallo del Consejo de Estado pudo haber sido interpretada por sus opositores como una aparente reiteración de su intención de llamar a sus adversarios “asesinos”, pese a haberse sometido a la determinación de la institución judicial.

La disculpa pública que Gustavo Petro escribió en sus redes sociales fue: “Las personas que gritan ‘Fuera Petro’ no son asesinos, disculpen. Pero, sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia”.

No contentos con lo que respondió el jefe de Estado, muchos de los ciudadanos que asistieron al concierto del reconocido violinista y director de orquesta neerlandés André Rieu se tomaron el cierre del evento musical para volver a gritar “¡fuera, Petro!”.

Distintos asistentes publicaron videos del coro, entonado al unísono por una gran parte de la audiencia, que gritó repetidamente su inconformidad con el primer dignatario colombiano, en pleno Movistar Arena de Bogotá.

Así gritaron unánimes "¡Fuera, Petro!", en el Movistar Arena, en concierto de Andre Rieu - crédito @lukelipekun13/X

Y es que, además, el Gustavo Petro agregó su contestación al Consejo de Estado: “Yo no les dije asesinos a ellos, sino a quienes, con el mismo grito de acabar con la izquierda y el progresismo, hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un ‘Fuera Petro’. El debate político debe darse en las plazas y el parlamento, y no en los estrados judiciales”.