La bailarina Laura Daniela Villamil habló por primera vez desde su accidente en Andrés Carne de Res: “Es como volver a empezar, volver a renacer”

La bailarina Laura Daniela Villamil está en estado crítico - crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

La bailarina Laura Daniela Villamil sufrió un grave accidente durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca, el 17 de agosto de 2024.

Este incidente le provocó quemaduras en el 80% de su cuerpo. Después de un mes en estado de sedación, la joven despertó, según informó su hermano, Santiago Villamil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la primera entrevista que concedió el jueves 19 de septiembre, Laura Villamil aseguró para Noticias RCN que en medio de su recuperación: “Cada día en un nuevo paso, hay días muy duros realmente, en los que uno dice no más, no sigo por el dolor. Pero hay otros donde la familia, los mensajes, los amigos, lo llenan a uno de esperanza y a decir vamos para adelante, vamos que vamos”.

Laura contó que el miércoles 18 de septiembre salió de una cirugía, “estamos en recuperación”.

La joven además agradeció el apoyo de su familia, amigos y los mensajes que ha recibido en medio de la difícil situación. “Realmente el apoyo que he recibido fue por los mensajes que me muestran, las cartas. No me la creo. Me asombro un poco eso, como la figura qué pasó y cómo se está asumiendo”, relató la bailarina para el medio mencionado.

Villamil también contó que todo esto se lo dijeron sus familiares porque no tiene conexión porque no puede tener su celular: “Hay momentos en los que digo no creo, es muy impresionante, cómo es posible que tal persona haya escrito esto, que esta persona me haya enviado un audio, que tantas personas estén tan pendientes. Para mí todavía es desconocido”, expresó la bailarina.

Noticia en desarrollo...