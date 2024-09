Esta es la primera edición del Burrito Fest, el encuentro gastronómico que vivirá Bogotá y Cali. Cada burrito costará $19.000

Quince restaurantes participarán en un evento presencial y a domicilio para ofrecer sus versiones únicas de este plato tex-mex y ganarse el favor del público - Crédito Burrito Fest

Bogotá y Cali se preparan para acoger el primer Burrito Fest, programado del 26 de septiembre al 6 de octubre.

Este evento, promovido por Restaurantes Unidos y Festival Food Colombia, reúne a más de quince restaurantes que competirán por crear y ofrecer los mejores burritos en un formato tanto presencial como a domicilio.

Cada restaurante participante presentará una única versión de burrito, con ingredientes que incluyen hasta tres tipos de proteínas, para resaltar los sabores y productos distintivos de cada región.

Los burritos, que tendrán un precio único de19.000 pesos, estarán disponibles para su evaluación en el sitio oficial del festival, www.burritofestoficial.com.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los asistentes y usuarios del sitio web podrán votar para seleccionar sus burritos favoritos. Según los organizadores del Burrito Fest, los cinco más votados en cada ciudad pasarán a ser evaluados por un jurado compuesto por un chef local de renombre y un empresario del sector gastronómico.

Bogotá y Cali serán sedes del primer Burrito Fest, un evento culinario donde chefs competirán por destacar sus propuestas en formato presencial y a domicilio, con precios accesibles - crédito Burrito Fest

El Burrito Fest nace como una respuesta al éxito de festivales similares dedicados a otros platos populares, como tacos, pizzas y sushis. Este nuevo festival busca consolidar este plato tex-mex, simbolizando la combinación gastronómica entre Estados Unidos y México, que ha ganado gran aceptación en Colombia.

Algunos de los restaurantes participantes en el Burrito Fest no ofrecerán servicio a domicilio, por lo que se recomienda a los interesados verificar previamente las modalidades de entrega y disfrutar de la oferta presencial en los locales seleccionados.

Este nuevo festival gastronómico forma parte de la misma dinámica de otros festivales culinarios realizados en las principales ciudades de Colombia, como tacos, pizzas, sushis, hamburguesas, seviches y arepa.

Así fue el consumo ilimitado de comida mexicana en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Bogotá es conocida por su diversidad en festivales culturales y gastronómicos durante el año. En esta ocasión, dos populares restaurantes, Rancho MX, propiedad de la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, se unieron para presentar el ‘Festival Ancestral Brunch’.

El Ancestral Brunch se celebrará los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024 en Cajicá - crédito cortesía

Este evento tuvo lugar desde el 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024 en Cajicá, un municipio ubicado en las afueras de la capital colombiana.

Este festival ofreció gastronomía y música en un contexto familiar y elegante. Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia gama de géneros musicales, que incluyen crossover, mariachi, reggaetón, música latina popular, banda y música electrónica.

Entre los artistas destacados que amenizaron el festival se contaba con Kapo, el dúo Latín Dreams, y varios DJ como Michael Mejía, DJ Massanelo, Jhon Reyna, y los cartageneros Presi On & Renate. Desde Medellín, la reconocida DJ y productora Elisabeth Moon también hará su aparición.

En el área gastronómica, desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., los asistentes del “Brunch ilimitado” pudieron disfrutar de una variedad de platillos sin límite (conocido como All You Can Eat). Pese a eso, en los días del festival, luego de que se acabara el tiempo dispuesto para esta dinámica, los asistentes podía continuar con la ingesta de comida y licor hasta las 3:00 a.m.

En la primera edición de Ancestral Brunch traerá como invitados a Kapo, Latín Dreams y muchos más - crédito cortesía

El evento ofrecía una variedad ilimitada de comida mexicana, seleccionada especialmente para los paladares de los visitantes. Este aspecto es crucial, ya que Rancho MX, según su descripción, se presenta como “un centro de experiencias gastronómicas y coctelería de alto nivel, lleno de elegancia y tradición, apto para toda la familia y para cualquier ocasión”.

El festival ocupó cuatro escenarios distintos, cada uno enfocado en un género musical específico para garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar de su música favorita en un espacio adecuado. Las presentaciones especiales en formato b2b (back-to-back) incluyen a Sebastián Ortiz y Venthura, así como a Prasca y Juan Mateus.

Adicionalmente, el evento ofrecerá una presentación especial acorde con la temática del restaurante, la cual estará a cargo del grupo Mariachi Evolución.